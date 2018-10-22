افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى توام

المصدر: العين - داوود محمد

دشن مستشفى توام صباح اليوم وحدة العناية الفائقة للأطفال التي تضم 19 غرفة وتعمل على مدار24 ساعة لاستقبال كافة الحالات الحرجة، وتعد الثانية من حيث القدرة الاستيعابية على مستوى الدولة وذلك من أجل استمرار المستشفى في توفير الرعاية المتطورة للأطفال الذين يعانون من حالات حرجة وأولئك الذين يتعافون من العمليات الجراحية الكبرى.

وذلك بحضور كل من الدكتور جاريث جويدر المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وراشد سيف القبيسي نائب المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية بالإضافة إلى يوسف الذيب الكتبي مدير إدارة العمليات بالإنابة في مستشفى توام، والدكتور أيمن رحماني المدير الطبي لمستشفى توام الذي يعد ثاني مستشفى من حيث القدرة الاستيعابية على مستوى الدولة وذلك من أجل استمرار المستشفى في توفير الرعاية المتطورة للأطفال الذين يعانون من حالات حرجة وأولئك الذين يتعافون من العمليات الجراحية الكبرى.

وأكد يوسف الذيب الكتبي المدير التنفيذي لمستشفى توام بالإنابة بعد الجولة التفقدية على الوحدة، أن وحدة العناية الفائقة بالأطفال ستواصل تقديم خدماتها وفقًا للرؤية الصلبة والقيم الأساسية لمستشفى توام في توفير الرعاية الطبية بأفضل وأجود الطرق الحديثة والتي تركز على رعاية جميع مرضانا.

وأضاف أن مستشفى توام يقدم خدمات طبية شاملة ويلتزم بتحسين وتطوير الرعاية الطبية في جميع مجالات العلاج، ويعد أطباؤنا من النخبة في المنطقة ولديهم اطلاع وإلمام بآخر المستجدات فيما يتعلق بالعلاجات المبنية على الأدلة والممارسات الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن رحماني المدير الطبي لمستشفى توام، إلى أن القدرة الاستيعابية لهذه الوحدة تصل إلى 19 سريراً مجهزاً بتصميم يناسب الأطفال، بالإضافة إلى غرفة عزل وغرفتين لحماية البيئة، كما تقوم بتوفير خدمات طبية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وتشمل تلك الخدمات الحالات الطبية الخطرة من المستوى الثالث منها على سبيل المثال الفشل التنفسي الحاد وفشل القلب الخلقي والمكتسب والفشل الكلوي والكبدي والالتهابات الشديدة والأمراض الاستقلابية والربو الشديد والسكتة القلبية والإنعاش الدماغي وغيبوبة السكري.

وأضاف أن الوحدة تستقبل المرضى الذين يتعافون من جراحة القلب وجراحة الأعصاب الرئيسية وجراحة العظام وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.

يتألف فريق وحدة العناية الفائقة بالأطفال، من أطباء وممرضين ومهنيين في مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيادلة وأخصائيين في مجالات عدة مثل التغذية والدعم الاجتماعي والعلاج الطبيعي وجميعهم خبراء في رعاية ودعم الأطفال المصابين وعائلاتهم.

كما يتواجد المتخصصون في علم الأورام وأمراض الدم وأمراض القلب والغدد الصماء والجهاز الهضمي وأمراض الكبد وأمراض الأعصاب والرئة والأمراض المعدية وعلم الوراثة والأمراض الاستقلابية وعلم المناعة والتخصصات الجراحية الدقيقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الاستشارة الطبية من أجل رعاية الأطفال المصابين بأمراض خطيرة كما تعد وحدة العناية الفائقة بالأطفال مركز الإحالة للحالات الحرجة في مدينة العين وغيرها من الإمارات الشمالية.