إماراتي ينال المركز الثالث في مسابقة موسكو للقرآن "دورة زايد الخير"

حقق المتسابق الإماراتي وليد حمد المرزوقي المركز الثالث في " مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم " في دورتها التاسعة عشرة " دورة زايد الخير" التي اختتمت أمس وسط حضور رسمي وشعبي كبير وبمشاركة أكثر من 30 دولة وجالية إسلامية حول العالم.

وتضمن حفل الختام - الذي أقيم في الصالة الرئيسية للإحتفالات في العاصمة الروسية موسكو - العديد من الفقرات منها افتتاح معرض " فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ".. فيما كرم الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وفد الجائزة فضيلة الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية رئيس جائزة موسكو الدولية للقرآن الكريم ونائبه الأول الدكتور روشان عباسوف حيث تقدم نيابة عن الوفد بالشكر والتقدير للحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد طيلة فترة إقامته في العاصمة الروسية موسكو .

وقد ساهمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في رعاية المسابقة ضمن مبادراتها بمناسبة احتفالات الدولة بـ" عام زايد" وتم تنظيمها تحت شعار "دورة زايد الخير" بحضور وفد من الجائزة برئاسة الدكتور سعيد عبدالله حارب وعضوية المهندس سامي عبدالله قرقاش عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة العلاقات العامة وأحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام وخالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة والشيخ على حسن آل علي عضو لجنة التحكيم الدولية للمسابقة .