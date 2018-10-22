لا تمديد لزيارة من تجاوز 30 يوماً من انتهاء تأشيرته

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن التقدم بطلب تمديد إذن الزيارة بأنواعها يجب أن يقدم قبل انقضاء مدة 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية إذن الدخول، بحيث يتمكن الزائر من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بتمديد تأشيرات الزيارة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس.

وأكدت الهيئة أن كل من يتجاوز مدة 30 يوما من تاريخ انتهاء التأشيرة لن يقبل طلبه لأنه استنفد فترة التقدم بالطلب المسموح بها وبالتالي فإن عليه مغادرة الدولة والعودة بتأشيرة جديدة.

ودعت الهيئة الراغبين بالاستفادة من هذا أن يبادر الراغب بتمديد تأشيرة السياحة أو الزيارة التقدم بالطلب قبل انقضاء مدة 30 يوماً من انتهاء صلاحية تأشيرته ليتمكن من الاستفادة من القرار.

ويتضمن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء أخيرا وبدء العمل به منذ يومين منح الزائرين إذن دخول جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة. وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق هذا القرار سيتم وفق مجموعة من الشروط والضوابط تشمل تمديد أذونات الدخول (للزيارة والسياحة) وبكافّة أنواعها (طويلة أم قصيرة) لمدة 30 يوماً، ولمرتين فقط بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.

رسوم

وبإمكان الأشخاص الذين دخلوا في المخالفة الاستفادة من القرار من خلال تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفتهم بواقع (100 درهم) عن كل يوم تأخير بعد مرور (10 أيام) على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدّة 30 يوماً على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق وذلك استناداً لأحكام المادة 77 من القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2008، ثم يمكنه وقبيل انتهاء التمديد الأول التقدم بطلب للحصول على تمديد ثان لمدة 30 يوماً أخرى.

فيما تبلغ الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول 600 وبرسم مالي قدره 600 درهم لكل تمديد، ولا يشمل القرار أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصّة وإذن الدخول لمهمّة (96 ساعة).

وأوضحت الهيئة آلية تقديم الطلبات للاستفادة من القرار من خلال كافة منافذ الخدمة التي تتيحها الهيئة، وفي مقدّمتها القناة الإلكترونية (e-chanel) وعبر مكاتب تسهيل ومكاتب الطباعة، وكذلك الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة، وجميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة.

وشددت الهيئة على أهمية أن يتقدّم الزائر في حالات الزيارة والسياحة بطلب التمديد عن طريق الكفيل الذي صدرت التأشيرة عن طريقه كمكاتب السياحة وشركات الطيران.