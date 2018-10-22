«مدرسة» تتصدر التطبيقات التعليمية في «متجر أبل»

المصدر: دبي – وائل نعيم

تصدرت منصة «مدرسة» الإلكترونية المشروع التعليمي الأكبر في العالم العربي، قائمة التطبيقات التعليمية في متجر أبل، بعد 5 أيام فقط من إطلاقها لتصبح الرقم واحد بين التطبيقات التعليمية، وذلك بعد الإقبال المتزايد من الطلبة العرب حول العالم على تحميل التطبيق.

وجاءت هذه الصدارة السريعة لـ«مدرسة» بالتزامن مع تسجيل المنصة إحصاءات قياسية في عدد الزوار والمشتركين ومشاهدات الدروس التعليمية في الأيام الخمسة الأولى منذ إطلاقها، الثلاثاء الماضي، مسجلةً أكثر من مليونين و450 ألف تصفح وزيارة، أجراها نصف مليون زائر ومستخدم.

وقال وليد آل علي، مدير مشروع «مدرسة» ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لـــ «البيان»: «بلغ عدد الحصص التعليمية التي وفرتها «مدرسة» عبر منصتها الإلكترونية أكثر من 130 ألف حصة خلال 5 أيام، وجاءت السعودية في صدارة الدول العشر الأكثر زيارةً للمنصة التعليمية تلتها دولة الإمارات، ثم مصر، والبحرين، والكويت، والأردن، وعمان، ثم العراق، والمملكة المغربية».

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