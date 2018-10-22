بعثة «أبوظبي للتنمية» في موريشيوس لتقييم مشروع الطاقة الشمسية

المصدر: أبوظبي - البيان

زارت بعثة فنية مشتركة من صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدولة للطاقة المتجددة «آيرينا» موريشيوس، مؤخراً، بهدف تقييم مشروع الطاقة الشمسية، الذي تم اختياره ضمن مشروعات الدورة الخامسة لمبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع «آيرينا».

واطلعت البعثة الفنية خلال الزيارة على مدى جدوى المشروع اقتصادياً وسلامته فنياً ومدى توافقه مع الخطط الاستراتيجية والتنموية للدولة، فضلاً عن النظر في استدامة المشروع والاطلاع مع الجهات المعنية في قطاع الطاقة على مراحل تنفيذ المشروع.

كما عقدت البعثة على هامش الزيارة عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين والمعنيين في قطاع الطاقة في موريشيوس لبحث مراحل إنجاز المشروع، حيث اجتمعت البعثة مع إيفان كولندافيلو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والخدمات العامة، وشمشير ماكون المدير العام بالإنابة لمجلس الكهرباء المركزي، ومدير عام شركة الكهرباء المركزية الخضراء، وعدد من المعنيين في وزارة الطاقة والخدمات العامة ووزارة المالية والتنمية الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الصندوق يرتبط بعلاقات وطيدة مع حكومة موريشيوس، مشيراً إلى أن الصندوق يضع في مقدمة أولوياته مساعدة الدول النامية على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها من خلال تمويل مشروعات حيوية خاصة في مجال الطاقة تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وأضاف أن الهدف من البعثات الفنية للصندوق هو متابعة تنفيذ وتقييم المشاريع ميدانياً والتعرف على مراحل سير العمل وتطبيق شروط التعاقد وإنجاز المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة.

وقامت حكومة موريشيوس حرصاً منها على إنجاح مشروع الطاقة الشمسية بتنفيذ مشروع تجريبي مشابه للمشروع المقترح، حيث يجري حالياً تركيب 1000 وحدة للطاقة الشمسية على أسطح المنازل، للاطلاع على فعالية المشروع والتعرف على التحديات والعقبات التي قد تواجه تنفيذه، وقد قامت البعثة الفنية بزيارة 3 مواقع مستفيدة من تركيب وحدات الطاقة الشمسية.