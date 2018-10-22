استعراض جهود تحقيق الاكتفاء الغذائي في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي، مرافق «المطاحن الكبرى» للطحين والأعلاف الحيوانية، التابعة لمجموعة أغذية ش.م.ع، الشركة المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات بالإمارات، وذلك بهدف استعراض جهود المجموعة الرامية إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي وتعزيز سبل التعاون، وبحث آخر المستجدات والتقدم الذي جرى إحرازه في مسيرة الدولة تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وناقشت معاليها خلال الاجتماع ضرورة توفير خط إنتاج لعلف الأسماك، وذلك لتأثيره المباشر على عمليات إنتاج الأسماك وجودتها، كما أنه يشكل 50 إلى 70% من تكاليف الإنتاج في منشآت استزراع الأسماك.

وأكدت معاليها إلى جانب المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، والمهندس طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي للمجموعة، أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص مثل «أغذية»، من خلال العمل بشكل وثيق مع القطاع الحكومي من أجل وضع خطط واستراتيجيات مستدامة في مجال الأمن غذائي.

وبهذا الصدد، قالت معاليها: «أثبتت مجموعة أغذية التزامها المتواصل لضمان استدامة توفير الطحين والأعلاف الحيوانية، باعتبارهما مكونين أساسيين لتحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت زيارة مرافق (المطاحن الكبرى)، وهي منشأة أسسها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بهدف الاطلاع على التزام (أغذية) نحو مواصلة تحقيق التقدم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمن، ما يبرز جهود جميع القطاعات بالدولة نحو تحقيق هدفنا المشترك المتجسد في الاكتفاء الذاتي الغذائي».

كما أثنت على الشراكة الفاعلة لمجموعة أغذية مع الشركات العالمية بمجال إنتاج الأعلاف كالائتلاف المشترك بين مجموعة أغذية وشركة «»نيوتريكو«الرائدة في مجال تغذية الحيوانات، والتي تمتلك علامة»سكريتنيج«إحدى العلامات المتخصصة في إنتاج أعلاف الأسماك.

من جانبه أضاف الأحبابي:» تعمل (أغذية) منذ تأسيسها، جنباً إلى جنب مع الشركاء في القطاع الحكومي لضمان مواصلة تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق مساعيها في مجال الأمن الغذائي، ويأتي التزام (أغذية) بتوفير موارد غذائية موثوقة للمستهلكين بالدولةعلى رأس أولوياتها وفي مقدمة مهامها«.

وقال الواحدي:»يعتبر حرص (أغذية) والتزامها القوي تجاه الأمن الغذائي في الإمارات، أكبر ما يدفعها لمواصلة توسيع عملياتها المحلية وترسيخ مكانتها العالمية وتنويع محفظة منتجاتها، وقمنا بتعزيز وتطوير منتجات (المطاحن الكبرى) وأعلاف (أجريفيتا) خلال الأعوام الماضية، لتلبية احتياجات السوق المتنامية والمتغيرة«.وخلال زيارتها، قامت معالي المهيري بجولة في مرافق (المطاحن الكبرى) لتابعة لـ»أغذية»، بما في ذلك صوامع الحبوب التي تصل سعة التخزين فيها إلى 150 ألف طن متري.