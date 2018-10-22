«ويتيكس 2018» يستقطب رعاية 70 جهة وشركة محلية وعالمية

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار فعاليات الأسبوع الأخضر معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018» في دورته العشرين، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، حيث يستعرض أبرز الحلول المبتكرة في الطاقة المتجددة والتقليدية.

واستقطب المعرض رعاية من 70 جهة وشركة محلية وعالمية، منها شركات في فئة «الراعي الماسي» سيمنس، والمدينة المستدامة بدبي، وشركة أكوا باور و4 في فئة «الراعي التيتانيوم» دائرة الطاقة - أبوظبي، وشركة «إيه بي بي»، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، و16 في فئة «الراعي الاستراتيجي»، و9 رعاة بلاتينيين و31 راعياً ذهبياً.

وتعد «سي إن بي سي عربية» و«مؤسسة دبي للإعلام» شريكا الإعلام الاستراتيجيان وكل من شبكة الإذاعة العربية ومجلة «واتر بريفينج جلوبال» ومجلة عالم النفط والغاز، الشركاء الإعلاميين للمعرض.

وعبّر سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» عن شكره العميق لجميع شركاء ورعاة المعرض على الدعم الكبير الذي يقدمونه في سبيل تحقيق أفضل نسخة من المعرض، مجدداً تقديره لمساعيهم الحثيثة وإسهاماتهم المتميزة في سبيل تحقيق أهداف المعرض وإبراز دوره كمنصة مثالية ومكان واحد لطرح واستعراض آخر الحلول التقنية والمنتجات المبتكرة في قطاعات الطاقة والبيئة والمياه، الأمر الذي يدعم مسيرة الاستدامة التي تقودها دولة الإمارات، وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

الرعاة الماسيون

قال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية في الشرق الأوسط ودولة الإمارات: تعد الإمارات واحدة من أكثر أسواق العالم طموحاً وتطلعاً للمستقبل وخاصة في اتجاهها نحو التحول الرقمي في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة. وخلال المعرض، يسرنا تقديم أحدث حلولنا الرقمية لدعم التنمية المستدامة والبنية التحتية في توليد وإدارة الطاقة بشكل مرن وصديق للبيئة.

وسنشارك في المعرض بأحدث ابتكاراتنا في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وحلول الهيدروجين الصديق للبيئة والرقمنة لدعم الجهود المستمرة في تعزيز ريادة واستدامة وسعادة المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات.

المدينة المستدامة

وقال المهندس فارس سعيد، المدير التنفيذي لشركة دايموند ديفيلوبرز مطوّر مشروع المدينة المستدامة في دبي: إن المعرض بات منصة عالمية تكرس أفضل ممارسات القطاع لترويج سبل العيش المستدام.

ونعتز بدورنا الرائد في تطوير مجتمعات سعيدة وذكية ومستدامة تدعم رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وخطة دبي 2020. وسنقوم بعرض نتائج هذه الاختبارات والأبحاث ومشاركة نتائجها خلال معرض هذا العام لتشجيع الجميع على تبني معايير أكثر استدامة.

وأعرب محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، عن التزام واهتمام الشركة بالمشاركة في «ويتكس 2018»، وقال: نحن سعداء بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يرسخ مكانته المتفردة كمنصة عالمية رائدة لاستشراف مستقبل قطاعي الطاقة والمياه.

ونلتزم بخلق مستقبل مستدام وقيادة التغيير في قطاع إنتاج الطاقة بالمنطقة من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي، ما يؤدي إلى خلق قيمة فريدة للمستخدمين النهائيين. كما نتطلع إلى التعاون مع مختلف الأطراف المعنية بهذا القطاع لتسليط الضوء على التزامنا بإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بكفاءة وموثوقية وأمان وبتكلفة منخفضة، من خلال توفير أحدث التقنيات.

الراعي التيتانيوم

قال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نشارك في المعرض كراعٍ للابتكار، وهذا انطلاقاً من جهودنا المستمرة على مدار 25 عاماً في تطوير الأبحاث والتكنولوجيا لتقليل الطاقة المستخدمة لإنتاج كل طن من الألمنيوم، الأمر الذي يسهم في تقليص التكاليف والحد من الانبعاثات البيئية. ويشكل معرض «ويتكس» فرصة مثالية للشركة لإثراء النقاشات حول الابتكار مع الشركات والمؤسسات الأخرى.

وأوضح مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لدى شركة «إيه بي بي» (ABB) السويسرية: أن الشركة تتطلع في المعرض إلى تمكين الزوار من استكشاف مستقبل إنتاج ونقل وتوجيه الطاقة والمياه عبر منصتنا الممتدة على مساحة 120 متراً مربعاً. ويأتي اتساع نطاق مشاركتنا في «ويتيكس» تماشياً مع تسارع وتيرة نمونا الدولي، مدعومين بمحفظتنا الواسعة من الحلول والخدمات المبتكرة.

من جانبه أكد أحمد بن بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: يعتبر معرض «ويتيكس» منصة رئيسية لعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة النظيفة بشكل خاص، ويحرص المجلس على المشاركة في المعرض بشكل دوري وذلك لعرض آخر إنجازات ومبادرات المجلس الأعلى للطاقة والهيئات التابعة للمجلس.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، نتشرف هذه السنة بالمشاركة في الدورة العشرين من المعرض بصفتنا الراعي الاستراتيجي لهذه الدورة، والدورة الخامسة من «القمة العالمیة للاقتصاد الأخضر»، كشريك عالمي بها، وذلك في إطار جهودنا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وحرصنا على تعزيز التحول التام إلى الاقتصاد الأخضر، واستخدام التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويعد المعرض فضاءً مهماً لـ «إمباور» لعرض أحدث الحلول المبتكرة التي توصلت إليها في مجال تبرید المناطق، ونشر الوعي بضرورة الاستفادة من خدمات تبرید المناطق الموفرة للطاقة والصدیقة للبیئة وترسيخ مفهوم المباني الخضراء.

من جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»: في ظل استثمارات «مصدر» في أكثر من 20 دولة حول العالم، فإن المشاركة في منصات وفعاليات مهمة مثل ويتيكس، تتيح للشركة الفرصة لإظهار دورها الريادي في تطوير وتسويق مشاريع الطاقة المتجددة المبتكرة والتقنيات النظيفة.

وأضاف: تلتزم «مصدر» بتطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة التي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى حلول تحويل النفايات إلى طاقة، وأنظمة تخزين الطاقة، فضلاً عن تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة، وستستعرض الشركة سجلها الحافل في جميع هذه القطاعات خلال هذا الحدث المهم.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: ستسلط الشركة الضوء على مبادراتها في مجال التنمية المستدامة ومنتجاتها التكنولوجية المتقدمة خلال مشاركتها في المعرض كراعٍ استراتيجي له. وستعرض «إينوك» مجموعتها الواسعة من الأنشطة الرامية لدعم الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، انطلاقاً من حرص المجموعة على دعم المبادرات التي من شأنها ترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف جوانب أعمالنا وتحقيق القيمة المستدامة.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «دوكاب»: نلتزم بدعم خطط التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام، وقطاع الطاقة بشكل خاص، وذلك من خلال التطوير الدائم للمنتجات المتخصصة بإنتاج الطاقة والمصنعة في الدولة والمصممة لتتماشى مع طموحات ورؤية قيادتنا الرشيدة.

وبصفتنا راعياً استراتيجياً لمعرض «ويتيكس»، فإننا نسعى إلى خلق نهج مستدام لكل من الطاقة ومصادر إنتاجها، من خلال تشجيع الشركات في الدولة على الاعتماد على منتجات معتمدة وتتماشى مع معايير السلامة والاستدامة العالمية، كالتي تمتاز بها منتجاتنا.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: تأتي شراكة سلطة واحة دبي للسيليكون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتبنّي أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية القادرة على تفعيل الاستفادة المثلى من مصادر بديلة ومتجددة ومستدامة للطاقة وتحقيق الترشيد في الاستهلاك وتطبيق مبدأ إعادة التدوير باستخدام أحدث التقنيات.

وأكد الدكتور الزرعوني أن مشاركة واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة التي تضم مئات الشركات المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والحلول الذكية، في معرض ويتيكس 2018، هو تتويج لاتفاقية التفاهم التي تم توقيعها في مايو الماضي بين سلطة واحة دبي للسيليكون وهيئة كهرباء ومياه دبي.

بدوره يقول المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «السويدي إليكتريك»، شكل المعرض على مدى السنوات القليلة الماضية منصة مثالية مكنتنا من تعزيز حضورنا في أسواق المنطقة، وعقد الصفقات التجارية، والتواصل مع أهم الجهات والعملاء المحتملين، ويستقطب المعرض فئات مختلفة من الزوار، وهو ما يتيح لنا الوصول إلى شرائح متعددة من جمهورنا المستهدف تحت سقف واحد.

وتعرض «لارسن آند توبرو» مجموعة مميزة من خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات خلال مشاركتها في معرض «ويتيكس دبي 2018»، وقال تي. مادهافا داز، نائب الرئيس ورئيس قسم نقل وتوزيع الطاقة في شركة «لارسن آند توبرو»: نحرص على المشاركة في هذا الحدث الذي يجمع أهم المطورين العقاريين من أنحاء العالم.

الرعاة البلاتينيون

وتشمل قائمة الرعاة البلاتينيين: شركة كابلات الرياض، وشركة إنيرجو بروجيكت إنتل المحدودة، وشركة مايتل، وشركة المستجد للتقنيات، وأمبلكس دبي، وشركة «كي إي سي» العالمية المحدودة، وشركة جرين أواسيس العامة للمقاولات، وشركة النصر - الإمارات، وشركة تيسار.

الرعاة الذهبيون

وتتضمن قائمة الرعاة الذهبيين كلاً من ميتسوبيشي إليكتريك كوربوريشين، وشركة بحرة للكابلات، والمنطقة الحرة في جبل علي، والإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة، ومؤسسة لوسي للمفاتيح الكهربائية، وشركة باليكسير للصناعات الكهربائية والميكانيكية.

وتوب لينك للمقاولات والنقليات العامة، وسايت تكنولوجي، وإس إي إل الشرق الأوسط، والمليحي للخدمات التقنية، والغانم للتجارة والمقاولات، وشركة «إن بي سي سي» وشركة «دان واي»، وشركة جاما لأنظمة الأمن، وشركة جي بي إم للمعلوماتية، وشركة آفاق الخليج للموارد الهندسية.

وشركة كونكار، وشركة إف إم إي، وتوريشيما لحلول الخدمات، وصن تين للمعدات الكهربائية، وصن تور للمقاولات الكهربائية والميكانيكية، وشركة المقاولات الوطنية المحدودة، وسبيكون كوبرا، وإن جي إس للاستشارات، وإرنست آند يونغ الشرق الأوسط، والوطنية لصناعة الكابلات، وشركة جيترا، وشركة كالباتارو باور ترانزميشن ليمتد، وشركة بن عميرة للمقاولات، وتوف راينلاند، وفاليو أديشن.

وقال جوناثان بلاكبيرن، شريك لخدمات الاستشارات لدى إرنست آند ويونغ: نفخر برعايتنا الذهبية للدورة العشرين من معرض «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي. ويوفر منصة فريدة تجمع مختلف القطاعات لاستعراض أفضل السبل الكفيلة بتطوير حلول أكثر ذكاءً وتأثيراً باستخدام أحدث التقنيات في السوق.

وخلال مشاركتنا في المعرض هذا العام، سنناقش ضرورة تكيّف نماذج الأعمال في قطاع المرافق العامة مع نموذج جديد للطاقة يقوم على رؤية جديدة لكيفية إنتاج الطاقة ونقلها واستخدامها في عالم اليوم.

وتقول جيهان يمين، أخصائية اتصالات تسويقية، شركة «سايت تكنولوجي- أس تي»: يتيح لنا معرض «ويتيكس» الفرصة لتقديم أحدث منتجاتنا وخدماتنا، كما أننا سنستغل مشاركتنا في هذا الحدث المهم من أجل الترويج لقسمنا الجديد الذي يستخدم الطاقة المتجددة، لا سيما حلول الطاقة الشمسية، والذي حرصنا أن نستخدم فيه أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الطاقة.

ويقول منيب حطاب، نائب رئيس شركة جي سي سي المتخصصة في صناعة الأنابيب: «نحن دوماً متحمسون لتلك الشراكة المتميزة مع «ويتيكس»، وذلك لوجود العديد من الأهداف المشتركة بيننا، حيث يقوم «ويتيكس» بالتركيز على أحدث الحلول والتقنيات في مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والمياه والاستدامة والحفاظ على البيئة.

ومن المقرر أن نقوم باستعراض أنظمة أنابيب الألياف الزجاجية المتكاملة التي تدخل في قطاع المياه، بالإضافة إلى ذلك، سنركز هذا العام على أحد أكبر مشاريعنا النوعية ضمن شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

هيئات داعمة

كما تتضمن الهيئات الداعمة للمعرض كلاً من مجلة جينيرز ناو، وكلينتك هولندا، ومؤسسة اليابان للتجارة، والغرفة التجارية العربية البرازيلية، وسويس إنفايرو، ولجنة التجارة الإيطالية، والمكتب التجاري التشيكي، وجمعية مياه الشرب التايوانية، وكاوامي، وغرفة التجارة والاقتصاد الهندية، وسي سي بي أي تي - جيانغسو، والتحالف الدولي لمكافحة التقليد، ومعرض وورلد فواياج، ومعرض سينسيريتي إنترناشيوال، وأتش كي هويزان، وآي ماغ، جمعية المهندسين بالإمارات، وكارفور، وجمعية الاتحاد التعاونية، وأسواق، وجمعية الإمارات التعاونية، ومجلة عالم المياه العربي.

«بيئة»

ويقول خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»: يُعتبر «ويتيكس» منصة عالمية بارزة لقيادة الحوار في مجال الاستدامة، ويمثل المكان المثالي لعرض النهج المبتكر الذي تتبعه شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة في توليد الطاقة المتجددة.

ونجحنا من خلال توحيد القوى بين «بيئة» و«مصدر»، في تطوير استراتيجية لمعالجة التحدي المزدوج المتمثل في تحويل النفايات إلى الطاقة النظيفة، بداية بمنشأة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، وهي أول منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في الإمارات.

رعاة استراتيجيون

تضم قائمة الرعاة الاستراتيجيين للمعرض المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وشركة جنرال إلكتريك، وجلف إتيرنيت، وشركة الإمارات للهندسة الكهربائية، وشركة «دوكاب» للكابلات، ومجموعة الفنر، وشركة كابلات جدة، وشركة سكان إلكتروميكانيكية/‏‏‏‏ يورجولف ترانسفورمرز، وشركة لارسن وتوبرو المحدودة، وشركة السويدي إلكتريك، وشركة هانيويل العالمية الشرق الأوسط، وغنتوت الخليج للمقاولات.