أحمد جلفار: كبارنا في صدارة أولويات العمل المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن إقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وتغيير مصطلح «كبار السن» إلى «كبار المواطنين»، يشكّل تتويجاً لمسيرة وطنية تضع هذه الفئة المهمة في صدارة أولويات العمل المجتمعي، وتقديراً وعرفاناً من حكومة ومجتمع الإمارات للدور العظيم الذي أدَّوه ويؤدونه في بناء الوطن منذ قيام دولة الاتحاد حتى يومنا هذا.

وأضاف: «أن دولة الإمارات هي دولة المستقبل، والسياسة الجديدة هي رؤية مستقبلية منبثقة من إيمان دولة الإمارات حكومةً وشعباً بالدور الكبير الذي ما زال يؤديه كبار المواطنين في تنمية المجتمع، وبالأحقية العظمى لهم في الخطط التنموية والتطويرية المجتمعية، فهم كانوا السباقين لخدمة الوطن، وبسواعدهم وهمتهم العالية قامت دولة الاتحاد، ووصلت إلى مراحل متقدمة من النمو والازدهار».

رعاية

واختتم جلفار: «ونحن في هيئة تنمية المجتمع بدبي، نؤكد عزمنا مواصلة بلورة رؤية القيادة الرشيدة في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية الدامجة، التي تمكّن كبار المواطنين من المتابعة في رحلة العطاء، وأن نكثف جهودنا في إطار السياسة الجديدة، لتقديم ليس الدعم والرعاية لهم فقط، بل تمكينهم والعمل على دمجهم بشكل كامل والاستفادة من خبراتهم وتعزيز رفاهيتهم وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعوق مسيرتهم».