«قمة أقدر» العالمية تناقش استراتيجيات زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت اللجنة العلمية لـ «قمة أقدر العالمية 2018»، أن الحدث البارز في مجال تنمية الشعوب والمجتمعات، والذي يقام تحت عنوان «تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات: التنمية المستدامة» سيحظى بمشاركة متحدثين عالميين بارزين محليين ودوليين ضمن فعاليات الدورة الثانية للقمة، من بينهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة.

كما أشارت اللجنة إلى أن البرنامج العلمي للقمة هذا العام يضم محاور وموضوعات مهمة حول استراتيجيات المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في «تمكين الإنسان»، و«التعليم المستدام» و«ازدهار الأمة»، و«بناء الأمم على أساس العدل والسلام»، و«المساواة بين الجنسين من أجل مجتمع أفضل»، و«الشراكات الناجحة»، وغيرها.