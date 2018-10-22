عبد الله المري يكرّم فرق إنقاذ حادث «وادي القور» برأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، فرق البحث والإنقاذ في أربع قيادات شرطية، وهي أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة، ودبي، وذلك لجهودها المخلصة في حادث فقدان شخص في وادي القور في إمارة رأس الخيمة.

وثمّن اللواء المري الجهود التي بذلتها فرق البحث والإنقاذ المشاركة في العثور على جثة غريق وادي القور بعد أن ظل مفقوداً لخمسة أيام متتالية، تواصلت خلالها عمليات البحث ومحاولات الإنقاذ، منذ أن فقد أثره، بعد أن جرف الوادي المتدفق في أعقاب الأمطار الغزيرة التي استقبلتها المنطقة المركبة الثقيلة التي كان يقودها الضحية، وهي عبارة عن صهريج «خلاط أسمنت».

تقدير

وقال اللواء المري، إن هذا التكريم يأتي باسم جميع القيادات الشرطية في الدولة تقديراً لما بذلته الفرق من تفانٍ في العمل المتواصل لمدة خمسة أيام حتى تم العثور على جثة الغريق. وفي الختام، قام اللواء المري بتوزيع الشهادات التقديرية على المكرمين.

دور إنساني

شدد اللواء المري على أهمية الأدوار الإنسانية للعاملين في فرق البحث والإنقاذ، التي تمنح أصاحبها حافزاً على النجاح، وقدرة في تنفيذ المهمات رغم صعوباتها، حاثاً إياهم على التعاون والتنسيق فيما بينهم.