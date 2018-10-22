محمد بن زايد: الإمارات تبني جسور التواصل مع الدول الصديقة وفق مبادئ التسامح والانفتاح

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال جلسة المحادثات التي عقدت أمس في قصر الرئاسة، بزيارة رئيس الوزراء البلغاري إلى الدولة، معرباً عن تطلعه إلى أن تساهم هذه الزيارة في توسيع آفاق علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة شعبيهما ويلبي تطلعاتهما.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المجالات التعليمية والصناعية والسياحية والثقافية والزراعية بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا الآراء بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تمكنت بفضل الله عز وجل من أن تبني جسور التواصل مع مختلف الدول الصديقة وفق مبادئ التسامح والتعاون والانفتاح تجاه الآخرين وبما يؤدي إلى خدمة المصالح المشتركة، معرباً سموه عن سعادته بتطور علاقات الصداقة مع جمهورية بلغاريا في العديد من المجالات الحيوية.

وقال سموه «إن دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغاريا تجمعهما علاقات متميزة قائمة على أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يعكس طموحات البلدين وشعبيهما».

من جانبه، أكد رئيس وزراء بلغاريا حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في المجالات كافة، وقال: زيارتنا إلى دولة الإمارات تأتي في المقام الأول من منطلق حرصنا على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في عام تحتفي به دولة الإمارات بعام زايد الذي بفضل جهوده نرى بما تتمتع به الإمارات من سمعة طيبة، مبدياً شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة.

وقال بوريسوف إن البلدين يمتلكان رؤية متقدمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهناك العديد من الفرص الواعدة لإقامة أشكال متنوعة من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بينهما تساهم في تطوير وتعزيز علاقاتهما.

وقدم بوريسوف دعوة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة بلغاريا، وقد قبلها سموه شاكراً، على أن يحدد موعد لاحقاً لها.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للجانبين والتي تدعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

وشددا على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في مختلف مناطق العالم، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش بين الشعوب والمجتمعات كافة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية بأبوظبي، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ورياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية بأبوظبي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

كما حضره محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

كما حضر اللقاء من الجانب البلغاري، ايكتاريا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء لشؤون الإصلاح القضائي ووزيرة الخارجية، وفلادسلاف جورانوف وزير المالية، وبوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة.

وسجل رئيس وزراء بلغاريا كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بما وصلت إليه من إنجازات ونجاحات على الصعد كافة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هدية لرئيس وزراء بلغاريا عبارة عن سجادة من إنتاج مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لإنتاج السجاد وتطوير الريف الأفغاني.

ويعد المشروع نموذجاً لمشروعات التنمية المستدامة في أفغانستان، وتستفيد منه النساء وخاصة الأرامل الأفغانيات، حيث يتيح لهن فرص عمل في مجال صناعة السجاد بالمنازل من دون تحملهن عناء التنقل ليساهم بذلك في مكافحة البطالة في أفغانستان.

وكان بويكو بوريسوف قد وصل في وقت سابق من ليلة أمس في زيارة رسمية للدولة تستغرق 3 أيام.