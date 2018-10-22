أبوظبي تدرس تحسين خدمة توصيل المواد الغذائية للمواطنين

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

تدرس بلدية مدينة أبوظبي وشركة «أغذية» تحسين خدمة توصيل طلبات مركز السلع الغذائية لمنازل المواطنين، وذلك بهدف تقديم أرقى الخدمات لهم، مع الاستمرار في تطوير الخدمات بما يتماشى مع متطلبات المتعاملين.وأوضحت البلدية أن الهدف هو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل عملية شراء المخصصات الشهرية دون عناء، وذلك نابع من حرص البلدية على تنويع منافذ البيع والتسهيل على المواطنين في الحصول على متطلباتهم من السلع الغذائية المدعومة، حيث يأتي تطوير أساليب الخدمات المقدمة إلى المتعاملين من ضمن أولويات البلدية، وهدف أساسي يرمي إلى الحصول على أكبر نسبة من رضا المتعاملين عن خدمات البلدية.

وبينت البلدية أن عدد بطاقات المواطنين المحدثة في قوائم السلع الغذائية المدعومة حتى الآن (نهاية الربع الثالث من العام الجاري) بلغت 60809 بطاقات، مؤكدة حرصها على تعزيز علاقات الشراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص من أجل تحسين الخدمات والارتقاء بخدمة المتعاملين وتوفير الخيارات البديلة والتسهيلات اللازمة لتوصيل المعاملات، وإنجازها بالشكل المطلوب بما يحقق تطلعات المتعاملين.

وتعمل بلدية أبوظبي حالياً على نقل خدمات مراكز بيع السلع للمواطنين إلى مسؤولية شركة (أغذية) حسب الإجراءات والنظم المتبعة بالبلدية، مشيرة إلى أن التعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أغذية لتطوير ساهم في تطوير العديد من الخدمات وتحسين مراكز خدمات السلع الغذائية من خلال قيام الشركة بتعيين موظفين مواطنين لإدارة وتشغيل المراكز والمستودعات وخدمة المواطنين والخدمات اللوجستية بالمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد المنتجات والأصناف وساعات العمل، وتوفير أكشاك الخدمة الذاتية بمراكز الخدمة.

وأكدت البلدية حرصها على الارتقاء بخدماتها بهدف الوصول إلى أعلى نسبة من نسب رضا المتعاملين، وتحقيق طموحاتهم وتلبية متطلباتهم وتقديم الخدمة إليهم وفقاً لأرفع المعايير العالمية، وقد نفذت البلدية العديد من خطوات التطوير التي استهدفت تحسين الأداء ومن ضمنها المضي قدماً في مشروع التحول الرقمي للخدمات، وستقوم البلدية بعد استكمال هذه الخطوات التطويرية بعمل استبيان.

شهدت مراكز خدمات السلع الغذائية التابعة لبلدية مدينة أبوظبي إقبالاً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ حدث بها تطور كبير من خلال ارتفاع عدد السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين وتنوعها بما يلبي حاجة المواطنين ودعم المبادرات المجتمعية.