«طرق دبي» تطلق يوم المواصلات العامة بمسابقات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي النسخة التاسعة من يوم المواصلات العامة في الأول من نوفمبر المقبل بفعاليات كثيرة ومتنوّعة ومسابقات مبتكرة من خلال التعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات العالمية المختلفة، وهي سامسونغ، والقرية العالمية، وقمة برج خليفة، وكانون، وفلاي دبي، وسيحظى المشاركون بجوائز ومكافآت قيّمة.

وأكّد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات يوم المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أنه سيتم اختيار أكثر 5 مستخدمين لوسائل المواصلات العامة (أحدهم من أصحاب الهمم) ليفوزوا بجوائز نقدية تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، سيتم كذلك اختيار أكثر 5 مستخدمين لوسائل المواصلات العامة من موظفي الهيئة ليفوزوا بجوائز تبلغ قيمتها (50) ألف درهم، كما أن استخدام بطاقة نول من قبل جميع رواد وسائل النقل الجماعي في دبي، وكلها خلال الحملة التي تسبق الحدث ابتداء من 22 أكتوبر الجاري وحتى نهاية يوم 1 نوفمبر (يوم المواصلات العامة)، سَيُضاعِفُ نقاط الولاء لهم وحسب برنامج نول بلس بمقدار 3 مرات، الأمر الذي سيرفع من فرص الفوز بالجوائز النقدية.

وقال بهروزيان إن فعاليات هذا العام تتطلب بعض الإبداع من خلال المشاركة بعدد من المسابقات أثناء استخدام وسائل المواصلات العامة وفي وقت قياسي ليحظوا بفرص الفوز بجوائز قيّمة ومكافآت مجزية. وأوضح أن الحدث سيشهد تنقّل أكبر عدد من الركاب من مختلف الجنسيات، مشكلين بذلك أكبر عدد من الجنسيات في سلسلة بشرية في محطة مترو اتصالات بهدف تحقيق رقم قياسي في غينيس.