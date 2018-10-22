المصدر: دبي - البيان

أطلق معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الدورة الرابعة من «الدبلوم المهني للرقابة التجارية»، والذي يهدف إلى إعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات، والمهارات الأساسية لتنفيذ جميع المهام الوظيفية، لوظيفة الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك.ونظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ندوة لتعريف المشاركين في الدبلوم بتفاصيل ومسارات الدبلوم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.

وقال عبد الله الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «يسرنا إطلاق الدورة الرابعة من الدبلوم المهني للرقابة التجارية. إذ يعكس إطلاق النسخة الرابعة للبرنامج مدى توافق اقتصادية دبي ومعهد دبي لتنمية الموارد البشرية، وفعالية البرنامج في تأهيل الكوادر الوظيفية بالمعرفة في شتى ميادين العمل التفتيشية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون والشمولية في تعميم البرنامج على مستوى الجهات الحكومية والخاصة كافة».

ومن جانبها أكدت منى بوحميد، مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، أهمية «الدبلوم المهني للرقابة التجارية» الذي يؤهل موظفي دائرة التنمية الاقتصادية بدبي للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه، إذ تعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع دوائر حكومة دبي للارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، وتأهلها التأهيل المناسب وفقاً لأعلى المعايير.

ويشترط لحصول الدارس على شهادة «الدبلوم المهني للرقابة التجارية» ألا يقل التقييم النهائي للمشارك عن 70% في مجموع التقييمات ودراسة الحالات والمشاريع، والالتزام بحضور جميع المحاضرات، وفي حال تجاوز المشارك لنسبة الغياب المسموح بها (5%) يفقد حقه في الحصول على الشهادة.

يركز الدبلوم الذي تم اعتماده وفقاً لمعايير الاعتماد لدى معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، على التعليم المهني التطبيقي بنسبة لا تقل عن 70%، بهدف رفع كفاءة الأداء لدى موظفي دائرة التنمية الاقتصادية، ويقدَّم باللغة العربية بمعدل 240 ساعة تدريبية معتمدة.