«الطوارئ والأزمات» ترفع جاهزيتها استعداداً لفصل الشتاء

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة عمل تنسيقية مع الشركاء الرئيسيين، بهدف رفع الجاهزية والاستعداد، للتعامل مع التقلبات الجوية والأحوال الجوية غير المستقرة التي غالباً ما تكون في فترة الشتاء، وينتج عنها حوادث تحتاج إلى التعامل معها من قبل الجهات ذات الاختصاص.

وتناولت الورشة التي حضرها عدد من الشركاء الاستراتيجيين توضيح آلية عمل فريق الطوارئ، وفق مستويات القيادة والسيطرة أثناء إدارة الطارئ على المستوى الوطني ومراحل وآلية إدارة الطارئ ونظام الاستجابة الوطني وآلية تفعيل الخطط الوطنية وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة في تقديم الدعم والإسناد في حالات التقلبات الجوية غير المستقرة، بهدف منع حدوثها أو التخفيف من آثارها.

تنسيق

وتطرقت الورشة إلى أهمية استعداد وجاهزية فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية في جميع إمارات الدولة، والتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات الحكومية المعنية في مجال الطوارئ والأزمات التنفيذية المحلية، والتأكيد على أهمية أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع فرق الطوارئ المحلية بتأكيد تمام الجاهزية للاستجابة لأي طارئ يصاحب هطول الأمطار الغزيرة أثناء فترة التقلبات الجوية، والذي تشهده لدولة خلال الفترة من شهر أكتوبر ولغاية شهر أبريل من كل عام.والتأكيد على أن الجهات المختصة ستقوم باطلاع الجمهور على آخر المستجدات حول الأحوال الجوية التي تتعرض لها كل أو جزء من مدن الدولة وكذلك نشر رسائل توعوية وتحذير عبر مختلف منصات وسائل الإعلام.

وخرجت الورشة بعدة توصيات منها اتباع إجراءات وقائية واستعدادية ومراجعة الخطط واتخاذ التدابير الاحترازية وتوعية الجمهور.