«100 موجّه» يرصد تجربة رئيس مجلس الشارقة للإعلام في «لحظات»

المصدر: دبي - البيان

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب جلسة توجيهية جديدة ضمن برنامج «100 موجّه» استضافت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في محاضرة تفاعلية بعنوان «لحظات» أمس في الجامعة الأميركية بالشارقة، وذلك بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب الحاكم، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ونخبة من الطاقم الأكاديمي والإداري بالإضافة لطلاب وطالبات الجامعة.

تناولت الجلسة محطات مهمة ضمن المسار المهني للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وتجربته الشخصية التي تناولها بمجموعة من الصور المعبرة واللقطات التصويرية التي جسدت خلاصة خبرته ومعرفته وفكره وتجاربه المتنوعة، مبينا سموه كيفية استثمار اللحظات واقتناص الفرص ومواجهة التحديات لتحقيق النجاح والإنجازات.

من جانبها، توجهت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب بالشكر الجزيل إلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على مشاركته في برنامج «100 موجه».

وقالت معاليها: «نفخر باستضافة قيادات حكومة دولة الإمارات الاتحادية والمحلية، والنموذج المشرف الذي يقدمه برنامج «100 موجه» لتلاحم قيادتنا والمجتمع، ودعمهم المتواصل للشباب على الأصعدة كافة وحرصهم على تقديم الإرشاد ومشاركة الأفكار والتجارب والمعارف في أجواء تفاعلية غير مسبوقة وفرتها منصة البرنامج بهدف تمكين الشباب وإطلاعهم على أدوات النجاح والإصرار على تحقيق المزيد من المكتسبات لوطننا الغالي للوصول به إلى مراكز ريادية وعالمية».

محطات

استهل الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الجلسة بعرض صور تناولت محطات مهمة في حياته شكلت كنزاً من الخبرة والمعرفة وحكمة الحياة، وفي مقدمتها صور تجمعه بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووالده سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الشخصيات التي وصفها بالقدوة والملهمة التي أفاضت عليه بخبرتها وعلمها ما شكل له نبراس طريق للعمل والإنجاز.

وتناولت مجموعة من الصور دعم صاحب السمو حاكم الشارقة لأبنائه، وحرصه على تأسيس ثقافة وفكر الطفل وتنمية وعيه ورأيه ضمن مشروع البناء في الشارقة لإعداد أجيال تعمل وتبني مستقبلا أفضل.

وعكست جلسة (لحظات) هواية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وشغفه بالتصوير الذي اعتبره من أفضل السبل في إيصال الرسالة وتحقيق تأثير مباشر وانتقال سلس لخليط المشاعر والمعلومات.