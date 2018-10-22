«صحة» تتوسع في استخدام تقنية الليزر والتصنيع الرقمي في علاج الأسنان

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

استضافت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أمس فعاليات مؤتمر ومعرض «جلف دينتكس 2018» الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويختتم أعماله اليوم بمشاركة 800 طبيب ومختص من داخل وخارج الدولة، حيث يوفر الحدث منصة مهمة لدخول أسواق الرعاية الصحية المحلية والعالمية في مجالات طب الأسنان وتبادل المعلومات والممارسات وأحدث الابتكارات.

وأكدت «صحة» أنها ستتوسع في استخدام تقنية حديثة تركز على استخدام الليزر في علاج الأسنان من حفر الأسنان وقص اللثة وحتى الخلع إلى جانب تقنيات الـ (CAD -CAM) أو تصنيع تلبيسات الأسنان بصورة دقيقة «رقمية» لتقوم أجهزة روبوتية خاصة بتصنيعها بدقة متناهية، حيث أنه في عام 2013 كان 12% من التلبيسات السنية تصنع رقميا والباقي كان يصنع بالطرق التقليدية والآن يتم تصنيعها رقميا بنسبة 79%.

وقالت الدكتورة سمية الربيعي مديرة خدمات الأسنان بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية في شركة «صحة» إن المؤتمر استقطب 29 متحدثا من الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، وتم اعتماده علميا من جمعية الأسنان الأميركية ومن هيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة ـ أبوظبي وجمعية زراعة الأسنان المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم طرح 20 محاضرة و6 ورش عمل خلال أيام المؤتمر.

ورش

وأشارت إلى أن المحاضرات تركز بالأساس على التوجه العالمي في استخدام الليزر في علاج الأسنان من خلال تنظيم ورش عمل لتدريب الأطباء على هذه التقنية ومنحهم شهادات علمية معتمدة.

وطرحت الدكتورة سمية الربيعي محاضرة حول «حاجة أصحاب الهمم لعلاج الأسنان» ومدى اختلاف العلاج لهم مقارنة بالأطفال الأصحاء، وأشارت فيها إلى أن نسبة إصابة الأسنان بين أصحاب الهمم أكثر من غيرهم، وعلى سبيل المثال الأطفال الذين يعانون من الربو ويستخدمون البخاخ بصورة دائمة لديهم شكل من أشكال تآكل الأسنان بنسبة 50%.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود الشلبي أخصائي تقويم الأسنان ومدير مركز العين لطب الأسنان أن مركز العين يجري سنويا من 7 على 9 آلاف جراحة لزراعة الأسنان. وفي العام الماضي أجرى المركز حوالي 50 جراحة للشفة الأرنبية.