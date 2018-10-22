بحث توظيف المواطنين بالشركات الألمانية في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين مع بيتر فيشر السفير الألماني لدى الدولة سبل تعزيز العمل المشترك لدعم توظيف الكفاءات الوطنية في الشركات الألمانية العاملة في الدولة، والاستفادة من الخبرات الألمانية في برامج التدريب المهني.وجرى خلال اللقاء الذي عقد أخيرا في ديوان الوزارة في أبوظبي استعراض فرص التعاون بين البلدين الصديقين وتوطيد العلاقات خصوصاً في مجالات تدريب وتطوير مهارات الموارد البشرية الوطنية والاستقطاب المتبادل للكفاءات والخبرات للعمل في القطاعات الخاصة في الدولة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن الإمارات تنظر إلى الاستثمارات الأجنبية في الدولة، ومن بينها الشركات الألمانية كشركاء في التنمية لا سيما في ظل حزمة التسهيلات المقدمة إلى هذه الاستثمارات، وذلك انطلاقا من الحرص على تعزيز المنافع المتبادلة.

واستعرض معاليه خلال اللقاء حزمة البرامج والسياسات التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار تعزيز شراكاتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة.

وأشار في هذا الصدد إلى نادي شركاء التوطين الذي يقدم امتيازات وخدمات حصرية لأعضائه من الشركات والمؤسسات التي تدعم سياسات وخطط التوطين.

من جهته أشاد السفير الألماني لدى الدولة بالسياسات والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، والتي من شأنها جذب الاستثمارات للعمل في بيئة آمنة ومستقرة.

حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من المعنيين في كلا الجانبين.