دورية الدراجة الهوائية تُسعف طفلاً بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أجرى طاقم دورية الدراجة الهوائية الأمنية في إدارة الدوريات الخاصة، بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، الإسعافات الأولية لطفل في السادسة من العمر تعرّض لإصابة بسيطة أثناء استخدامه دراجة «سكوتر».

وكان الطفل يقود دراجته على كورنيش القرم في أبوظبي، ما تسبب في حادث عرضي، خلال تجوال الدورية في منطقة الاختصاص وتواجدها في الموقع. وفي لفتة إنسانية توجه طاقم الدورية إلى المستشفى للاطمئنان على صحة الطفل الذي غادرها سالماً معافى، فيما عبر والده عن بالغ شكره وتقديره لشرطة أبوظبي على جهودها وخدماتها الإنسانية، التي تعزز الاهتمام بالإنسان والحفاظ على صحته. يشار إلى أن دوريات الدراجات الهوائية الأمنية تقدم خدمات إنسانية في الإسعاف والإنقاذ من قبل عناصرها للأشخاص في الحالات الطارئة.