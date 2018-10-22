هزاع بن زايد: خطوة رائدة تسهم في ترسيخ الإمارات وطناً للإنسان

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تسمية كبار السن في الإمارات «كبار المواطنين» ضمن سياسة وطنية متكاملة أقرّها مجلس الوزراء أمس للارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.

إرث أصيل

وأكد سموه في تصريحات له بهذه المناسبة أن هذا الإعلان من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطوة رائدة تسهم في ترسيخ الإمارات وطناً للإنسان بصرف النظر عن عمره وجنسه.. مشيراً إلى أن احترام الكبار وتوقيرهم إرث إماراتي أصيل أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» تتناقله الأجيال وتصونه القوانين.