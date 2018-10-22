رئيس وزراء كيرالا الهندية يثمّن جهود مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار إبراهيم بوملحه مستشار حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بحضور صالح زاهر مدير المؤسسة بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية، الذي ثمّن مجهودات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على ما قدمته من دعم وتنفيذ عمليات إنسانية في مناطق مختلفة من ولاية كيرالا.

حضر اللقاء يوسف علي رئيس مجموعة متاجر اللولو هايبر ماركت والوفد المرافق له لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مع وفد من المسؤولين الهنود، واستعرض اللقاء تجارب المؤسسة في مجال العمل الخيري والإنساني وتقديم المساعدات والآلية المتبعة في ذلك.

ونقل فيجايان تحيات وشكر حكومة ولاية كيرالا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الأعمال الإنسانية التي ظلت تقدمها المؤسسة للمحتاجين حول العالم وبصفة خاصة في ولاية كيرالا.

وقال المستشار إبراهيم بوملحه نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن الزيارة تأتي في ظل العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات والهند، موضحاً أن الزيارة هدفت للتعرف وتبادل المعلومات حول النظم المتبعة في المؤسسات الإنسانية بالدولة في مجال إيصال المساعدات لمستحقيها.

وفي ختام اللقاء وجه بيناراي فيجايان نيابة عن حكومة وشعب كيرالا دعوة للمسؤولين بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية للقيام بزيارة إلى ولاية كيرالا للاطلاع على الأوضاع الراهنة عن قرب.