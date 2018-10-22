رئيس وزراء بلغاريا يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي- وام

زار بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا «واحة الكرامة»، أمس.

واستعرض رئيس وزراء بلغاريا - الذي كان في استقباله لدى وصوله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي - مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واستمع رئيس وزراء بلغاريا خلال جولته بواحة الكرامة إلى شرح من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء الإمارات البواسل وتضحياتهم.

رافق الضيف خلال الزيارة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى بلغاريا.