الإمارات تفوز بجائزة «أفضل تعاون ميداني» لمكافحة المخدرات عربياً ودولياً

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثالثة، ممثلة بوزارة الداخلية بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تقديراً لجهود الإمارات في ضبط شبكات تهريب المخدرات.

وتسلم الجائزة العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، على هامش أعمال المؤتمر العربي الثاني والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية.

وأكد العميد السويدي أن فوز الإمارات بهذه الجائزة للعام الثالث، يأتي تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية، ممثلة في أجهزة مكافحة المخدرات بالدولة، بفضل الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ضبط

وأوضح أن التعاون المعلوماتي والعملياتي مع أجهزة الدول الشقيقة والصديقة المتميز والمثمر مع أجهزة المكافحة المختلفة على المستويين الدولي والإقليمي والعربي، أدى إلى ضبط العديد من قضايا المخدرات على المستوى العربي والخليجي والدولي.

وكان وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة قد شارك في أعمال المؤتمر العربي الثاني والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات الذي عقد في تونس يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس وفد الدولة العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية.

وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، والمستجدات في عمليات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات.

كما شارك الوفد في اجتماع اللجنة المتخصصة لإعادة صياغة مشروع الآلية العربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع الدرع العربي في مواجهة مشكلة انتشار المخدرات في المنطقة العربية، الذي عقد على هامش المؤتمر.