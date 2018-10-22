«وطني الإمارات» تسلّم 600 علم خلال حملة «حماة العلم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة وطني الإمارات، عن توزيع 600 علم في اليوم الأول من الأسبوع الثاني لحملة «حماة العلم» والتي نفذت خلالها زيارات ميدانية لهيئة دبي للثقافة والفنون، ومؤسسة دبي للإعلام، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث تحرص الحملة على ترسيخ مجموعة من القيم، تتصدرها قيمة الوحدة الوطنية وتنظيم عمل جميع فئات المجتمع بمختلف أطيافه لأجل الدولة، إضافة إلى إعلاء قيمة الاتحاد على أساس أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية للدولة، فضلاً عن صهر المصالح الفردية في المصلحة العامة، حيث تعد دولة الإمارات أول دولة عربية تحتفل بالعلم في مناسبة وطنية خاصة به.

ومن أبرز أهداف حملة «حماة العلم» نشر وتحقيق القيم الإماراتية منها، قيمة الوحدة الوطنية، وذلك من خلال عمل جميع فئات المجتمع في خدمة الوطن لرفع رايته خفاقة عالية، وقيمة الاعتزاز بالاتحاد، وقيمة السلام من خلال التأكيد على التعايش السلمي المشترك، وقيمة التمسك بمبدأ «البيت متوحد».

وتستهدف الحملة كلاً من، المؤسسات الحكومية والخاصة ومدارس الدولة والجامعات والمنازل في الدولة للتعريف بمراسيم العلم التي يجب الانتباه إليها عند التعامل واستخدام العلم بأي شكل من الأشكال، وتأتي هذه الحملة التوعوية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجموعات التطوعية ومؤسسات الإعلام في الإمارات.

كما تعتبر «حماة العلم» حملة توعوية تعمل على تعزيز ثقافة احترام العلم، وانطلاقاً من رؤية «مؤسسة وطني الإمارات» باعتبار المواطنة الصالحة ممارسات وسلوكيات، تنفذ من خلال مبادرات وبرامج مجتمعية تستهدف كافة أطياف المجتمع من الإماراتيين والمقيمين.