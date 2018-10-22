مستشفى العين يستحدث تقنيات في قسم الأنف والأذن والحنجرة

المصدر: العين- داوود محمد

أعلنت إدارة مستشفى العين استحداث تقنيات طبية جديدة وجراحات متطورة في قسم الأنف والأذن والحنجرة، بهدف تقديم خدمات علاجية وفق أحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال.

وأكد الدكتور غانم الحساني، نائب المدير الطبي في مستشفى العين، أن الخدمات الجديدة شملت الخدمات العلاجية المتقدمة لجراحة الليزر للأحبال الصوتية، ومشاكل التنفس في الحنجرة والقصبة الهوائية، وتوفر جهاز الأشعة المقطعية المتحركة بنظام التوجيه لجراحة أمراض الجيوب الأنفية التي تتضمن الالتهابات والفطريات والأورام.

إضافة إلى علاج الحساسية واستعمال المناظير الدقيقة للتشخيص والعلاج الجراحي. وأمراض الأنف والأذن والحنجرة عند الأطفال وجراحة اللوز واللحميات وارتخاء الحنجرة والسمع والعيوب الخلقية.

وأضاف يحتوي القسم على كافة الأجهزة المتطورة لتشخيص مشاكل السمع وعلاجه بالطرق الحديثة، مع وجود فريق طبي ذي خبرات واسعة في كل المجالات، وخاصة في جراحة أورام الرأس والرقبة وأورام الغدة الذرقية، وأيضاً في جراحة التهابات وأورام الجيوب الأنفية وجراحة الإذن الوسطى والجراحة السمعية، مع وجود أحدث التقنيات والمعدات الحديثة.

أضف إلى ذلك خبرات كبيرة في الجراحة التجميلية للوجه والأنف بالتحديد. كذلك جراحة الأحبال الصوتية بالليزر وجراحة الانف والأذن والحنجرة السهلة والمعقدة عند الأطفال.

وتم تجهيز العيادة بأحدث المعدات والأجهزة المتطورة في التقييم السمعي المنطقي، مثل جهاز تخطيط سماع الأصوات النقية، ومحلل الأذن الوسطى، وجهاز قياس الاستجابة السمعية لجذع الدماغ.

كما شملت التقنيات والجراحات المتطورة جراحة أورام الرأس والرقبة وجراحات الغدة الدرقية والغدة الجارة والجراحة التجميلية والتصحيحية للأنف والوجه.

كذلك جراحة الأذن الوسطى التي تتضمن ترقيع الطبلة واستبدال العظيمات لتحسين السمع واستئصال تسوس الأذن الوسطى. ويوفر قسم الأنف والأذن والحنجرة تقنيات جديدة لعلاج طنين الأذن، وتشخيص دوار الأذن الداخلية وعلاجه بالطرق المناسبة.