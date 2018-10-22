تخريج 23 مختصاً في المهارات النفسية بجامعة الإمارات

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي حفل تخريج الدفعة الثالثة التي تضم 23 خريجاً من برنامج الدبلوم المهني العالي في المهارات النفسية التطبيقية في مجال الصحة العقلية، في قاعة الشيخ خليفة في العين. ويهدف البرنامج الذي يُعد الأول من نوعه في الدولةوالمنطقة إلى تطوير المهارات السريرية للمختصين في المجال الطبي، في تقييم أمراض الصحة العقلية وإدمان المخدرات وتقديم العلاج النفسي للمرضى، كما يركز البرنامج على تطبيق المهارات التي تتعلق بأحدث الطرق العلاجية للمساهمة في تطوير مجال الطب النفسي.

وبدوره أكد الأستاذ الدكتور تشارلز كايرنز، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، أن الكلية ملتزمة بتوفير فرص التطوير المهني والتعليم المستمر لخريجيها وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، بأن الهدف من هذا البرنامج، هو إعداد كادر طبي يتمتع بمهارات متقدمة في مجال الطب النفسي. وقد بدأ البرنامج كسلسلة من ورش العمل عقدها المركز بالتعاون مع كلية الملك في لندن ومنظمة مودسلي العالمية، ومن ثم قامت جامعة الإمارات عام 2011 بتطوير الفكرة وتحويلها إلى برنامج دبلوم عالٍ في مهارات الطب النفسي لخدمة المختصين بالمجال الطبي في دولة الإمارات.

وأوضح أن مدة البرنامج الذي تقدمه جامعة الإمارات تستغرق 13 شهراً، ويشمل المتقدمين على البرنامج، الأطباء النفسيين، ومختصي علم النفس، والممرضين، والأخصائيين الاجتماعيين، وأطباء الأسرة، وقد تخرج من البرنامج حتى الآن أكثر من 70 خريجاً يعملون في المستشفيات الرئيسية ومراكز رعاية صحة الأسرة في جميع أنحاء الدولة.