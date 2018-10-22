محاكم رأس الخيمة تطلق جائزة «الأسرة على نهج زايد»

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

أطلقت إدارة الخدمات المجتمعية بدائرة محاكم رأس الخيمة جائزة «الأسرة على نهج زايد» السنوية وتعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والمخصصة للمواطنين والمقيمين برأس الخيمة، تفاعلاً مع عام زايد، وبهدف التقليل من المشاكل الأسرية، والابتعاد عن الخلافات، وتخفيض نسب الطلاق، وتحقيق الترابط الأسري، وتشجيع الأسر وتحفيزها لحل مشكلاتهم وديا دون الوصول إلى القضاء، مما ينعكس على التنشئة السليمة للأبناء، وتحقيق الاستقرار للمجتمع.كما كرمت دائرة المحاكم في دورتها الأولى للجائزة لهذا العام الأسر الفائزة وعددها 5 عائلات، حيث تم تكريم الأُسر من قبل رئيس محاكم رأس الخيمة والالتقاء معهم.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن إطلاق جائزة الأسرة على نهج زايد في دورتها الأولى يأتي انطلاقا من قيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في بناء الإنسان واهتماماته بالأسرة.