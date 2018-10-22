«صندوق الوطن» يعرّف الآباء بمواهب أبنائهم عبر منصة إلكترونية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق صندوق الوطن، أمس، موقع خاص للتسجيل في اختبار الذكاء لتحديد الطلبة الإماراتيين الموهوبين، الذين سيتم إدراجهم في برامج مستقبلية تخصصية لرعاية مواهبهم وتطويرها، وذلك ضمن مبادرة «موهبتنا» التي تفتح آفاقاً واسعة من المعرفة، وتسهم في تطوير قدرات الموهوبين، وذلك من خلال برامج تخصصية ومتقدمة بإدارة نخبة من المختصين العالميين في مجال إدارة المواهب.

تعريف ويستهدف الموقع الإلكتروني أولياء الأمور الراغبين في الاطلاع على مواهب أبنائهم في الصفوف من السادس ولغاية الثاني عشر، والتعرف إلى إمكانياتهم وميولهم في التشفير وعلوم الطيران والرياضيات التطبيقية والتصميم الهندسي، وذلك عبر سلسلة من الاختبارات التي تم تصميمها خصيصاً لتتلاءم مع البيئة الثقافية لدولة الإمارات، والتي تستخدم للتعرف إلى الطلبة الموهوبين وذوي الأداء المتقدم، خصوصاً في مجال العلوم والرياضيات.

موهبتنا

ويأتي إطلاق هذا الموقع ضمن مبادرة «موهبتنا»، التي تندرج ضمن خطة صندوق الوطن الاستراتيجية التي يسعى من خلالها لاستكشاف الطلبة الإماراتيين الموهوبين، وذلك بهدف إدراجهم في برامج خاصة ومكثفة لتنمية مواهبهم وإطلاق طاقاتهم الكامنة، بما يسهم في إيجاد جيل جديد من المبتكرين والمبدعين المساهمين في دعم الجهود الرامية إلى إنشاء اقتصاد معرفي مستدام، وذلك من خلال تطوير رأس المال البشري الإماراتي وتشجيع الابتكار.

وتعتبر مبادرة «موهبتنا» برنامجاً تعليمياً مبتكراً هدفه دعم الطلاب الموهوبين وذوي الأداء العلمي المتقدم، حيث يوفر بيئة حاضنة للابتكار، والارتقاء بمنظومة التعليم إلى آفاق أوسع ومستويات عالمية تسهم في إعداد جيل إماراتي لديه القدرة على صناعة مستقبل أفضل.