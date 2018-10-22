شرطة دبي تدرّب 40 خبيراً لاعتماد مختبراتها الجنائية

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، ونائبه العميد خبير أحمد مطر المهيري، ختام دورة تدريبية لعدد 40 خبيراً وفاحصاً ومدققاً حول الاعتماد الدولي للمختبرات الجنائية، وفقاً لمعايير مواصفة الآيزو 17025 ومعايير ILAC G19 الخاصة بالمختبرات الجنائية.

حضر الختام كل من أمينة أحمد محمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC»، المركز الإماراتي الأول إقليمياً في الحصول على الاعتراف الدولي من منظمات الاعتماد العالمية، وعلى رأسها المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC، والتي تواجد رئيسها السابق بيتر أنجر على رأس هذا البرنامج التدريبي، إلى جانب لوسي دافيز المستشارة الجنائية في علوم الحمض النووي، والدكتور قاسم الشامسي، نائب رئيس قسم اعتماد المختبرات في مركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC، وعدد من الضباط والخبراء الجنائيين والمشاركين في الدورة المختصة.

وقال المنصوري، إن الدورة تأتي في إطار جهود مختبرات شرطة دبي لمضاهاة المختبرات الجنائية العالمية. وفي نهاية الدورة، سلّم المنصوري، يرافقه الدكتور قاسم الشامسي، الشهادات إلى المشاركين في الدورة، متمنياً للجميع التوفيق في حياتهم وعملهم.