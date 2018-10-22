تدريب دوائر الشارقة على إدارة استمرارية الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

حضر الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، ورئيس لجنة استمرارية الأعمال بإمارة الشارقة، البرنامج التدريبي «مطبق رئيسي في إدارة استمرارية الأعمال»، الذي عقدته لجنة استمرارية الأعمال لأعضاء اللجان الفرعية بالدوائر الحكومية، والذي يمكنهم من الحصول على إدراك كامل لمختلف مراحل تطبيق إدارة استمرارية الأعمال من حيث الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لتطبيق البرنامج في الدوائر الحكومية بهدف حماية مكتسبات الدوائر والمؤسسات والمجتمع ككل.

وجاء البرنامج التدريبي من منطلق حرص اللجنة على ضمان استمرارية الأعمال في الدوائر الحكومية وتمكينها على الاستمرار بتقديم خدماتها في حالات الطوارئ، حيث يكسب المشاركون بالبرنامج التدريبي القدرة على تحليل المخاطر والمقدرة على قياس التأثيرات المتوقعة على العمليات الحيوية التي قد تسببها التهديدات الخارجية، لرسم إطار خاص لكل دائرة لبناء القدرة على تقديم استجابة فعالة في حالات الطوارئ والأزمات.

ويهدف البرنامج إلى تأسيس برنامج إدارة استمرارية الأعمال في كل جهة من الجهات الأعضاء بالدوائر الحكومية، والتي تسعى إلى التعريف بعمليات وأسس برنامج إدارة استمرارية الأعمال، وذلك لبناء منهج وقائي يخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى يمكن أن يصل إليه، إضافة لضمان استمرارية الأعمال الأساسية في المؤسسات وقت الأزمات، والسعي إلى الوصول إلى التحسين المستمر لإدارة استمرارية الأعمال.