«مواصلات الإمارات» تحصل على آيزو السلامة على الطرق

المصدر: دبي - البيان

أنهت مواصلات الإمارات بنجاح عمليات تدقيق المتابعة على شهادة نظام السلامة المرورية على الطرق وفق المواصفة الدولية (39001:2012 ISO)، التي قام بها المعهد البريطاني للمواصفات (BSI) على مدار أربعة أيام عمل في عدد من مواقع المؤسسة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، وهو تدقيق المتابعة الأول بعدما أتمت مواصلات الامارات في العام الماضي الإجراءات الخاصة بتجديد الشهادة لثلاث سنوات قادمة.

وقالت حنان صقر المدير، التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية في مواصلات الإمارات، إن الاستمرار في تطبيق شهادة الآيزو 39001:2012 يأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة في تهيئة جميع مواقعها بمختلف أرجاء الدولة من حيث تطوير الأنظمة الداخلية بالشكل الأمثل بما يتوافق ويلبي متطلبات ومعايير المواصفة الدولية لنظام إدارة السلامة المرورية على الطرق.

مؤكدة أن تطبيق النظام في المؤسسة للسنوات الأربع الماضية قد عزّز من تحقيق نتائج ومستويات السلامة المرورية على الطرق، وانعكس على أعمال المؤسسة بصورة إيجابية، علاوةً على تحسين موقع المؤسسة وحضورها، ولا سيما على مستوى الأهداف المرتبطة بمؤشرات السلامة.

وأكدت صقر أهمية تطبيق نظام السلامة المرورية على الطرق، والتقيد الدقيق بمعايير المواصفة باعتبارها أحد الأسس التي تستند إليها المؤسسة أثناء ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها الرئيسة والتي تتعلق بسلامة المرور على الطرق بصورة كبيرة، وهو الأمر الذي دفع بالمؤسسة لكي تكون الجهة الحكومية الأولى في الدولة التي تنال هذه الشهادة في أواخر عام 2014.

وأشارت صقر إلى التقدم الملموس الذي حققته المؤسسة على صعيد مؤشرات الأداء المرتبطة بالمواصفة، من حيث تخفيض الحوادث، لافتةً إلى أن السلامة المرورية للعاملين والمتعاملين ومستخدمي الطرق أولوية قصوى.