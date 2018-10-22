اتفاقية بين «دار البر» و «النخبة الطبي» لعلاج الأيتام من أمراض الأسنان

المصدر: دبي - البيان

أبرمت جمعية دار البر ومركز النخبة الطبي اتفاقية تعاون، تقضي بعلاج أمراض الأسنان للأيتام، المسجلين في الجمعية داخل الدولة، مجاناً من قبل المركز الطبي المتخصص، في إطار مبادرات ومشاريع الجانبين الخيرية في «عام زايد». مثّل «دار البر» في توقيع الاتفاقية، عمران محمد عبدالله، عضو مجلس الإدارة، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في الجمعية، بالنيابة عن عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لـ«دار البر»، فيما مثّل «النخبة الطبي»، د. فهمي الفارس، المدير العام للمركز، بحضور مديري إدارات الجمعية وأطباء المركز الطبي.

وقال عبدالله الفلاسي: إن أكثر من ألف «يتيم» يستفيدون من المبادرة الخيرية الإنسانية الجديدة، التي وقع الطرفان اتفاقية خاصة بها بمقر «دار البر» في دبي.