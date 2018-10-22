«سياحية عجمان» تزرع 200 شجرة غاف في الإمارة

المصدر: عجمان - البيان

نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان احتفالاً بمناسبة زراعة أشجار الغاف بالقرب من حديقة الحليو على شارع الشيخ محمد بن زايد، وذلك بالتعاون مع فندق فيرمونت عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط، ومركز عجمان للمسؤولية الاجتماعية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومنظمة غومبوك الرامية لنشر الوعي حول الاستدامة والحياة المراعية للبيئة، وتبرعت شركة «أكروهوتلز» بعدد 200 شجرة غاف للفعالية.

وحضر الاحتفالية صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، وأحمد سيف المهيري، مدير الزراعة والحدائق العامة، وفرانسيس ديسجاردان، مدير عام فندق فيرمونت عجمان. وقال الجزيري: «إن الاستدامة والمبادرات المراعية للبيئة مهمة بالنسبة لدائرة التنمية السياحية في عجمان، ويتمثل هدفنا في تطوير قطاع السياحة الذي يدعم التنمية المسؤولة والمستدامة، بما يتماشى مع خطة عجمان 2021 الاستراتيجية للعمل نحو اقتصاد يراعي البيئة».