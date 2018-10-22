المركز العربي للدراسات الجينية يكشف 33 طفرة وراثية جديدة

المصدر: دبي- البيان

أثمر التعاون بين الباحثين في المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والمركز الوراثي في فرنسا والعديد من الجامعات والمستشفيات بلبنان عن نشر بحث علمي كشف عن 33 طفرة وراثية جديدة مرتبطة بالمرض علي نطاق واسع من الاضطرابات،وذلك من خلال دراسة شملت 213 طفلاً مريضاً خضع لتحليل جيني لمجموعة من الاضطرابات الوراثية، بما في ذلك الاضطرابات العصبية والعضلية والقلبية والاستقلابية، ترأس هذه الدراسة الدكتور أندريه ميجربين عضو المجلس العربي التابع للمركز العربي للدراسات الجينية.

وتعتبر الدراسة مهمة جداً خاصة في المجتمع اللبناني، حيث ظهر في قاعدة البيانات الوراثية لدى العرب الخاصة بالمركز العربي أن أقل من نصف الأمراض المبلغ عنها في لبنان ما زالت تفتقر إلى التشخيص الجزيئي، ومن المتوقع أن تساعد تقنيات تسلسل الحمض النووي، التي استخدمت في هذه الدراسة في تحسين التشخيص الوراثي في لبنان وكثير من البلاد الأخرى.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية: تم نشر البحث العلمي في المجلة الدولية تحت عنوان: «إسهام الجيل القادم في التسلسل في ممارسة طب الأطفال في لبنان. دراسة عن 213 حالة» واستخدمت الدراسة أحدث التقنيات التشخيصية.

ومن جانبه صرح عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية «إن دعم الجائزة لأنشطة المركز العربي للدراسات الجينية يأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية رئيس هيئة الصحة، راعي الجائزة بأن يكون إحدى أهم أولويات الجائزة نظراً لأهميته في مجال علم الوراثة البشرية».