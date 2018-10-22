مذكرة تفاهم للارتقاء بخدمات النقل في «دبي الطبية»

المصدر: دبي - البيان

وقعت سلطة مدينة دبي الطبية ومؤسسة تاكسي دبي أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العمل المشترك والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مجال النقل بالمنطقة الحرة.

وتنص المذكرة على توفير الأخير الإجراءات المتعلقة بعمليات نقل الزوار والوفود والموظفين في مدينة دبي الطبية كافة، إلى جانب توفير مركبات الأجرة ومركبات كبار الشخصيات وسيارات الليموزين والحافلات لزوار مدينة دبي الطبية.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، والدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نسعى دائماً إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية المختلفة، بما يخدم تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المختلفة".