«التغير المناخي» تشارك باجتماع «لجنة التنمية في الوطن العربي»

المصدر: القاهرة - وام

شاركت وزارة التغير المناخي والبيئة في أعمال الدورة العشرين للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية بالدول العربية، وذلك للتحضير للدورة الخامسة والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب والتي ستعقد الأربعاء المقبل وكذلك الدورة الثلاثين لمجلس وزراء البيئة العرب والمقررة الخميس المقبل بالجامعة العربية. مثل الوزارة في الاجتماع حسين حسن خانصاحب مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة بالوزارة.

وقال جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجنة إن اللجنة ستناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من البنود الهامة ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة.