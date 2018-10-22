تعاون بين «المواصلات» وبلدية عجمان لسحب المركبات المهملة

المصدر: عجمان - البيان

وقعت مؤسسة المواصلات العامة، اتفاقية تعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بشأن سحب وقطر المركبات المهملة في الشوارع العامة في عجمان. وأكدت رشا خلف الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وتطوير المشاريع بالمؤسسة ضرورة مد جسور التعاون بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز التواصل الدائم وتكوين علاقات مع الدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف توفير فرص استثمارية وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم كل الأطراف تنفيذا للخطة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية عجمان 2021.

وأضافت الشامسي أن الاتفاقية مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تأتي من حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك لاستخدام الخدمات التي يقوم بها المركز الفني بالمؤسسة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة والتميز في الأداء.