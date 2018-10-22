«مالية دبي» تطّلع على خدمات مركز الشرطة الذكي

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من دائرة المالية بحكومة دبي، مركز الشرطة الذكي (SPS) في منطقة لامير بالجميرا، وذلك للاطلاع على خدمات المركز ضمن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» التي انطلقت فعاليتها أمس.وترأس وفد الدائرة جمال المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزي، بحضور عارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة، وهدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية.

وكان في استقبال الوفد العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والمقدم المهندس حسين أحمد بن غليطة، نائب مدير الإدارة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية وعدد من موظفي شرطة دبي.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح مُفصل حول الخدمات الشرطية التي يقدمها مركز الشرطة الذكي في منطقة لامير دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، والذي تم إنشاؤه انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.

27 خدمة

واطّلع الوفد على 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية التي يقدمها مركز الشرطة الذكي وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها، ومنها إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين.

وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، وخدمة عين الشرطة، والشكاوى العمالية، والإبلاغ عن شيك مرتجع، والتواصل مع الضحية، وأمن المساكن، وجرائم الإتجار بالبشر، والاستعلام عن البلاغات، ودعم ضحايا العنف الأسري، إلى جانب خدمات مرورية.

ومنها: دفع المخالفات، طلب تغيير لون المركبة، بحث الحالة المرورية، إعادة إصدار تقرير حادث مروري، وخدمات اجتماعية ومنها خدمة طلب تأمين الفعاليات، خدمة الشرطة السياحية، استعلام عن معثور، استلام معثور من الجمهور، وخدمات مرضى القلب، وغيرها من الخدمات.

وفي ختام الزيارة ثمن جمال المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في مبادرة أسبوع بلا مراكز خدمة، مبدياً إعجابه الشديد بالخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي للمتعاملين بسهولة ويسر بما يساهم في إسعادهم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، مثنياً في الوقت ذاته على الشراكة الفاعلة لدائرة المالية مع القيادة العامة لشرطة دبي.