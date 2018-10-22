شرطة أبوظبي ترسّخ ثقافة السلامة العامة لدى النشء

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفّذ شرطة أبوظبي، مبادرة دوريات أطفال الميدان، في أبوظبي، والعين، والظفرة، بمعدل 3 دوريات لكل مدينة، لنشر وترسيخ ثقافة السلامة العامة لدى النشء باستخدام الابتكار والإبداع وتعليمهم المهارات وطرق الوقاية الصحيحة وكيفية تجنب المخاطر.

وتهدف إلى توعية وتأهيل الأطفال ليكونوا قادرين على التعامل مع الحوادث، وتوحيد الجهود بهذا المجال، وتعزيز التواصل الاجتماعي ضمن نطاق سرعة الاستجابة والتفاعل مع عناصر الشرطة، وإبراز جهودها في التعامل مع الحوادث ونشر ثقافة السلامة العامة.

وأوضح العقيد محمد إبراهيم العامري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة، أن الدوريات تم تصميمها بطريقة جذابة، ومشوقة للأطفال، وتتيح لهم المشاركة الميدانية في الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، وتستخدم في التوعية شخصيات على هيئة منقذ ومسعف وإطفائي، لتنفيذ المبادرة وفق أعلى المعايير والأساليب التي تحفز النشء إلى تعلّم تلك المهارات بطريقة سهلة ومبسطة.

وقال، إنها تجسد استراتيجية شرطة أبوظبي في الإبداع والابتكار، واستخدام أفضل تقنيات التكنولوجيا في تطوير وتحديث الخدمات، ونشر التوعية بين الأفراد، وخصوصاً النشء عبر برامج ومبادرات تقوم على منهجية مدروسة.