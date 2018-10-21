هزاع بن زايد يشيد بإعلان محمد بن راشد تسمية كبار السن في الإمارات .."كبار المواطنين"

المصدر: وام

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تسمية كبار السن في الإمارات .. " كبار المواطنين" ضمن سياسة وطنية متكاملة أقرها مجلس الوزراء اليوم للارتقاء بجودة حياتهم و ضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.

و أكد سموه في تصريحات له بهذه المناسبة أن هذا الإعلان من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطوة رائدة تسهم في ترسيخ الإمارات وطنا للإنسان بصرف النظر عن عمره و جنسه .. مشيرا إلى أن احترام الكبار و توقيرهم إرث إماراتي أصيل أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله " تتناقله الأجيال و تصونه القوانين.