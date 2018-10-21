توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وقال، في نشرته اليومية، إن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 16 - 26 كم / ساعة، تصل إلى 36 كم/ساعة أحياناً.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:18 والثاني عند الساعة 23:50 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:55 والثاني عند الساعة 06:00.

وأفاد بأن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والثاني عند الساعة 20:44، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:35 والثاني عند الساعة 02:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 26 65 15

دبي 36 28 60 20

الشارقة 36 24 70 25

عجمان 36 26 70 25

أم القيوين 35 24 75 30

رأس الخيمة 35 26 80 40

الفجيرة 34 26 80 45

العين 36 26 55 20

ليوا 37 27 75 25

الرويس 36 26 70 30

السلع 37 26 75 35

دلما 36 30 75 35

طنب الكبرى 35 28 80 40

طنب الصغرى 35 28 80 40

أبو موسى 35 29 80 40