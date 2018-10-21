محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء بلغاريا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم دولة بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس الوزراء البلغاري ــ لدى وصوله والوفد المرافق إلى قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي ــ مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني لبلغاريا .. فيما أطلقت المدفعية "21" طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح دولة بويكو بوريسوف.. مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لضيف البلاد.

وقد كان في استقبال رئيس وزراء بلغاريا.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أبوظبي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي ورياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية في أبوظبي والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وعبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

فيما يرافق دولة بويكو بوريسوف وفد يضم كلا من ايكتاريا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء لشؤون الإصلاح القضائي ووزيرة الخارجية وفلادسلاف جورانوف وزير المالية وبوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة وروميانا باشفاروفا رئيسة مكتب رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين البلغاريين.