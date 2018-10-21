120 ضابطاً يشاركون بورشة «القواعد التي تحكم العمليات العسكرية» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

انطلقت صباح أمس أعمال ورشة عمل كبار الضباط حول «القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية» (SWIRMO) التي تستضيفها وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر وتستمر حتى 25 أكتوبر الجاري بفندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وتجمع ورشة العمل كبار الضباط حول القواعد التي تحكم العمليات العسكرية، وتعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 120 من كبار العسكريين من 80 دولة حول العالم لتبادل وجهات النظر والخبرات بشأن الإطار القانوني الدولي المنطبق على العمليات العسكرية الحديثة.

وتمنح المشاركين فرصة تعزيز فهمهم بالقواعد التي تحكم العمليات العسكرية والتحدث عن إدراج المعايير القانونية المعنية في العقيدة العسكرية وأنظمة التعليم والتدريب.

كما توفر ورشة العمل للمشاركين الخبرة في مجال القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في العمليات العسكرية وتقدم في الوقت ذاته معلومات عن مهمة اللجنة الدولية وأهميتها ودورها في النزاعات الدولية إلى كبار الضباط الذين يحملون رتبًا عسكرية تتدرج ما بين عميد ولواء.

ورحب اللواء الركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات وللشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع بالمشاركين في ورشة العمل الدولية الثانية عشرة لكبار الضباط والتي تقام في دولة الإمارات.

وأشار أن إدارة العمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية تحكمها قواعد قانونية وهو ما يعرف بقواعد القانون الدولي الإنساني ومن الواجب على القادة والمرؤوسين في مسرح العمليات العسكرية التقيد بتلك القواعد الدولية.

وأكد أن انعقاد ورشة العمل لكبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية على المستوى الدولي في دولة الإمارات يأتي إيماناً من دولتنا بأهمية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على تطبيقه على أرض الواقع، حيث تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الفهم والامتثال للقواعد والمعايير الدولية الخاصة بالعمليات العسكرية من خلال تبادل التجارب.

من جانبه، قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي يحيى عليبي «إن ورشة العمل تتيح فرصة كبيرة للجميع لتبادل الخبرات العملية وأفضل الممارسات المستقاة من الميدان مما يسمح للمشاركين بتوسيع مداركهم بشأن القانون في سياق العمليات العسكرية.