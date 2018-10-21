الأميرة هيا: طائرة مساعدات ثانية لإندونيسيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتّحدة للسلام ورئيسة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أمس، انطلاق طائرة المساعدات الثانية والمشغلة من قبل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية لمتضرري الهزة الأرضية والتسونامي في إندونيسيا.

وقالت سموها في تدوينات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انطلقت من دبي اليوم «أمس» الطائرة الثانية المشغلة من قبل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، محملة بالخيام العائلية والأغطية المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وأضافت سموها: «ستوفر هذه المساعدات العاجلة المأوى لنحو 31 ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال المحتاجين، في أعقاب الهزة الأرضية والتسونامي في إندونيسيا».