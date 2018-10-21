3 ملاعب ترفيهية مجاناً للعمال في مصفح بـ 6.8 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروع إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة 3 ملاعب ترفيهية للعمال في مناطق متفرقة في منطقة مصفح، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، حيث سيكون استخدام المرافق متاحاً مجاناً للعمال والاستمتاع بمرافقها وهي عبارة عن ملاعب مفتوحة، كما يشتمل المشروع إنشاء مقاعد ومظلات للاستراحة بجانب أسواق البلدية في مصفح، ويتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجاري بتكلفة بلغت 6.8 ملايين درهم.

وأكدت البلدية أن المشروع يجسد رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى توطيد أواصر التكامل والتعاون مع القطاع الخاص لا سيما على صعيد دفع عجلة التنمية الشاملة، وتطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الجديدة، التي يتطلبها المجتمع من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة وبأسلوب حضاري وفقاً لمعايير عالمية.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يحفز البيئة الاستثمارية الجاذبة والمشجعة على رفع معدل النمو باستمرار، بما يحقق رؤية حكومة أبوظبي وخطتها التطويرية الشاملة.

وتهدف مبادرات المسؤولية المجتمعية ومشاريعها إلى توفير المرافق المجتمعية للمناطق الحضرية، ودعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية الترفيهية والتعليمية والتثقيفية، بهدف إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

وتشمل مبادرات المسؤولية المجتمعية العديد من الجوانب ومنها المبادرات الإنشائية، وتضم البنية التحتية، الأعمال التجميلية، حدائق الأحياء السكنية، مواقع ألعاب، الساحات العامة المفتوحة، المماشي ومسارات الدراجات وكذلك المبادرات والأنشطة الترفيهية.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي، شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع المجتمعية، والتي تتمثل في بناء مرافق مجتمعية تخدم إمارة أبوظبي وسكانها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لرفع المستوى التوعوي بالمسؤولية المجتمعية، وذلك كونها فرصة لرد جميل البيئة الاستثمارية الخصبة التي توفرها حكومة أبوظبي في الإمارة.

وأكدت البلدية أن المشاريع تأتي بهدف تنفيذ متطلبات واحتياجات المجتمع في إنشاء المرافق المجتمعية في أبوظبي، وإشراك القطاع الخاص في تبني المشاريع والمرافق المجتمعية، التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير الأسباب الكفيلة بإسعاد الناس، وتحقيق التنمية المستدامة، واستثمار الموارد والخبرات المتاحة بين القطاعين العام والخاص.