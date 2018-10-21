5245 إنذاراً لصالونات حلاقة في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذت بلدية دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 8 آلاف و377 زيارة على 3592 صالوناً رجالياً ونسائياً وأطفال، أسفرت عن توجيه 5 آلاف و245 إنذاراً، ومن أبرز الملاحظات والمخالفات التي تم تسجيلها تخص مواضيع النظافة العامة وتنظيف وتعقيم الأدوات، وتوفير البطاقات الصحية المهنية للعاملين وعدم الالتزام بالزي الموحد للعمل.

وقال المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي لــ«البيان»: انطلاقاً من خطة حكومة دبي الاستراتيجية التي تنتهجها في سبيل رفع معايير الجودة وحماية المستهلك، تقوم بلدية دبي بالرقابة المنتظمة على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال، للتأكد من الاشتراطات التي وضعتها بلدية دبي لصالونات ومراكز التجميل والمراكز الصحية المقدمة للخدمات، وتدريب العاملين فيها وتحديد مشرف صحي في كل منشأة، بهدف رفع مستويات الصحة والسلامة.

لافتاً إلى أن بلدية دبي بدأت منذ بداية 2018 ببرنامج طموح يهدف إلى رفع مستويات الصحة والسلامة في الصالونات ومراكز التجميل والمراكز الصحية المقدمة للخدمات، وذلك من خلال تدريب العاملين فيها وتدريب وتحديد مشرف صحي في كل منشأة، وتم اعتماد 34 شركة تدريب واستشارات صحية لهذا الغرض لديها 80 مدرباً مؤهلاً، و تم إجراء التدريب على المستوى الأساسي الأول لـــ 11 ألفاً و739 متدرباً من العاملين والعاملات في الصالونات الرجالية والنسائية للحصول على شهادة مشرف صحي وحصل707 متدربين من المشرفين الصحيين في تلك الصالونات على الشهادة وذلك حتى الأول من أكتوبر الجاري.

نفذت العديد من الحملات لرفع مستوى الصحة والسلامة العامة في إمارة دبي، حيث إن الإدارة كثفت الحملات وفق برنامج عمل محدد وبطاقم من المفتشين والمفتشات المتخصصين في هذا المجال، ليشمل جميع المحال العاملة في إمارة دبي، للتأكد من استيفائها اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة العامة.

مسؤولية

وأشار مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي إلى أن الصالونات تتحمل المسؤولية في حال الإضرار بصحة الزبائن، وقد وضعت بلدية دبي اشتراطات عدة للصالونات، منها نظافة المعدات والأدوات التي تعتبر مصدراً رئيساً لانتشار الأمراض، مع وجوب توفير عدد كاف من الفوط النظيفة على أن تستبدل لكل زبون، وأن تكون نظيفة ومحفوظة في مكان مغلق وجاهزة للاستخدام، ووجوب غسل وتنظيف وتطهير أدوات الحلاقة كافة بالماء الحار والصابون، ومن ثم تطهيرها، خاصة التي تلامس الرأس والوجه والرقبة والأيدي كالمقصات والشفرات والملاقط والأمشاط والفرش والأدوات الأخرى بعد كل زبون، ويجب حفظها في مكان مغلق لا يدخله غبار لتصبح جاهزة للاستخدام، وتوفير وعاء لمحلول التطهير السائل لكل كرسيّ مخصص للحلاقة.