الأسبوع الأخضر يرسّخ الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والاستدامة

المصدر: دبي - وائل نعيم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من «الأسبوع الأخضر»، الحدث السنوي المهم الذي يشمل كبرى فعاليات التوعية حول قضايا الاستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية، اعتباراً من اليوم حتى 27 أكتوبر الجاري.

ويجمع الأسبوع الأخضر تحت مظلته هذا العام الدورة الـ 20 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018)، الذي تنظمه الهيئة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب معرض دبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض متخصص في تقنيات الطاقة الشمسية في المنطقة، و«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، التي ستشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار.

ورش عمل

وتشمل فعاليات الأسبوع الأخضر ورش عمل لموظفي الحكومة، وفعاليات للتواصل الاجتماعي ومسابقات وعروضاً للجمهور في المراكز التجارية، وحلقات شبابية وندوات نسائية وحملات توعية تطوعية، وجلسات مخصصة لأصحاب الهمم في قاعة الابتكار ضمن فعاليات معرض «ويتيكس 2018»، إضافة إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع شركاء إكسبو 2020 دبي، واستضافة اجتماعات لرواد الأعمال من القطاعين العام والخاص، واجتماعات دولية للإعلان عن الانضمام إلى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى جانب حفل توقيع اتفاقيات انضمام الدول الجديدة للمنظمة.

حدث حضاري

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «يعد الأسبوع الأخضر حدثاً بيئياً حضارياً متفرداً، إذ يجمع تحت مظلته مجموعة من أكبر الفعاليات المؤثرة في المنطقة، التي تهدف إلى ترسيخ الوعي لدى الجمهور والزوار حول قضايا البيئة والاستدامة، وأهمية اتباع نمط الحياة المستدام، وتوعية الأجيال الجديدة حول أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وتحفيزهم لابتكار حلول جديدة تخدم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، دعماً لمستهدفات مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، وتحقيقاً لمسارات المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، التي تهدف لخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030».

وأضاف: «تستعرض الهيئة في معرض «ويتيكس 2018» تحت مظلة «الأسبوع الأخضر» جهودها في مجال تعزيز الاستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة إلى جعل دبي مركزاً للطاقة النظيفة والاقتصاد، من خلال توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول 2050، إضافة إلى أحدث مبادراتها وبرامجها وحملاتها ومشاريعها التنموية المستدامة؛ مثل «شمس دبي» لتشجيع أصحاب المباني على تركيب ألواح كهروضوئية فوق أسطح المباني وإنتاج الكهرباء؛ ومبادرة «التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية»، و«الشاحن الأخضر» لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية».

ويتيكس

ونجح معرض «ويتيكس» على مدى عشرين عاماً في ترسيخ مكانته كأكبر وأهم المعارض المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية في المنطقة.

وبات المعرض حدثاً رئيساً على أجندة الفعاليات العالمية، ومنصة مهمة تجمع العارضين والزوار مع الخبراء والمختصين وصناع القرار والمستثمرين والمهتمين بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة، وتقام دورة هذا العام على مساحة تمتد على 78413 متراً مربعاً، بمشاركة أكثر من 2100 عارض من 53 دولة.

منصة عالمية

ويشكل «ويتيكس» منصة عالمية رائدة تسلط الضوء على الارتباط الوثيق بين الاستدامة والثورة الصناعية الرابعة، وتأثير التقنيات الإحلالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في جعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

ويعزز المعرض الشراكات البناءة والعلاقات الاستثمارية القوية بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير قطاعات إنتاج الطاقة النظيفة، وتنويع مصادرها وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، إضافة إلى آخر الحلول المتطورة التي تسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

الركن الأخضر

وتقدم هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن فعاليات «الركن الأخضر» بمعرض «ويتيكس 2018» لوفود المدارس والجامعات والزوار محاضرات تثقيفية متنوعة حول ممارسات نمط الحياة المستدام، والتحديات والفرص المتعلقة بممارسات استدامة الطاقة، وتعزيز كفاءة الاستهلاك، وغيرها الكثير من القضايا البيئية، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية مع الجمهور.

ويوفر الركن الأخضر فرصة للمبتكرين والمخترعين والمبدعين من طلاب المدارس والجامعات لعرض مشاريعهم الخضراء والمستدامة.

وسيطلع الطلاب والزوار على مشروعات الطاقة الشمسية التي تقودها دبي ودولة الإمارات، وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل.

وسيقدم فريق التوعية والترشيد بالهيئة من خلال الركن الأخضر لمحة عن حملات التوعية وبرامجه المتميزة، بما فيها جائزة الترشيد، وخدمة بيتنا مثالي، وحملة «لنجعل هذا الصيف أخضر»، التي دشنتها الهيئة للعام الثالث على التوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الهيئة الإلكتروني، والقنوات الإعلامية المرئية والمسموعة، وسيتمكن الطلاب والمشاركون في الورش والمحاضرات العلمية من اكتساب العديد من المهارات الجديدة والمتطورة.

قاعة الابتكار

وتشكل «قاعة الابتكار» جزءاً أساسياً من فعاليات «ويتيكس 2018»، والدورة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية، وتستوعب القاعة مشاركة أكثر من 14 جامعة، وتهدف إلى دعم شباب الجامعات عن طريق عرض أفكارهم وابتكاراتهم العلمية.

وتركز قاعة الابتكار على استعراض أهم الابتكارات في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والمياه، وعلوم الفضاء، وتقدم الأكشاك الإلكترونية الخاصة بطلاب الجامعات مواد تعليمية متخصصة جديدة.

وتهدف الهيئة من خلال تنظيم قاعة الابتكار للعام الثالث على التوالي إلى مشاركة الخبرات، وتحديات الابتكار، وتكريم المبتكرين من أبناء دولة الإمارات، إلى جانب أفضل المبتكرين الموهوبين من أنحاء العالم، ومشاركة المعرفة بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الابتكار والإبداع، إلى جانب تسليط الضوء على العقول المبدعة والمبتكرة من أصحاب الهمم، وأهم ابتكاراتهم وأفكارهم.

معرض الطاقة الشمسية

وتُنظم الدورة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية على مساحة تبلغ 14.000 متر مربع في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بالتزامن مع معرض «ويتيكس 2018».

ويسلط الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة الضوء على أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة الشمسية، كما يبرز المعرض أكبر المشروعات في هذا القطاع على مستوى المنطقة ويعد منصة فريدة ومتميزة لبناء الشراكات مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل تطوير حلول مبتكرة.

قمة

وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدة من المنصات العالمية الرائدة للاقتصاد الأخضر، حيث تجمع خبراء ذوي مستوى عالمي من جميع أرجاء العالم للتركيز بشكل مباشر على النهوض بالاقتصاد العالمي الأخضر والاستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وتنظم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي القمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 تحت مظلة «الأسبوع الأخضر» يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، وتحمل شعار «تعزيز الابتكار، قيادة التغيير»، وسوف تسلط جلساتها الضوء على العديد من الموضوعات المهمة مثل رؤوس الأموال الخضراء وأدوات الاستثمار الخضراء وتسعير الكربون؛ والتحول الرقمي ومزايا ومخاطر استخدام التقنيات الإحلالية في الاقتصاد الأخضر؛ ودور القيادات في تعزيز التفاعل المجتمعي مع قضايا الاقتصاد الأخضر.

ويُقام ضمن فعاليات القمة لهذا العام ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ «كليكس» الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز التواصل بين المستثمرين الدوليين وقادة الاقتصاد الأخضر من جميع أنحاء العالم.

مشاركة

تشارك العديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية في الدولة بالأنشطة التعريفية خلال فعاليات الدورة العشرين من معرض «ويتيكس» والدورة الثالثة من «معرض دبي للطاقة الشمسية»، تحت مظلة الدورة الخامسة من «الأسبوع الأخضر»، من خلال منصات خاصة لعرض مشروعات تعكس أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.