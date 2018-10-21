خليفة بن طحنون يشارك أبناء الشهداء تشجير واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

شارك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً، بمبادرة «تشجير واحة الكرامة»، وذلك استعداداً لإحياء «يوم الشهيد» الذي يصادف 30 من شهر نوفمبر من كل عام.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بهذه المناسبة، إن إطلاق مثل هذه المبادرات الهادفة وغيرها يأتي في إطار الاهتمام المتواصل الذي يحظى به أبناء الشهداء من القيادة الحكيمة والحرص على مشاركتهم وإبراز دورهم في مختلف المناسبات، وثمّن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمامه الدائم بأسر الشهداء ومتابعة شؤون أبنائهم وتقديم الإمكانات كافة لتمكينهم ليكونوا رافداً مهماً لمسيرة وطن الخير على خطى آبائهم الأبرار وفاء وعطاء وانتماء للوطن.

وأضاف، إن مبادرة التشجير تهدف إلى ترسيخ الثقافة البيئية في نفوس أبناء الشهداء وتوعيتهم بأهمية مكوناتها ولتعريفهم برؤية واهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بالزراعة والمحافظة على الحياة البيئية، ودعم المبادرات التي تعنى بحماية التنوع البيولوجي.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، أن المبادرة تشمل إعادة زراعة واحة الكرامة بسبعة أنواع مختلفة من الأشجار منها نباتات الرمرام والظفرة والعشرج التي تستخدم في صنع الأكاليل والتي يضعها أصحاب السمو حكام الإمارات في يوم الشهيد، وكبار زوار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال زياراتهم الرسمية.

واستمع أبناء الشهداء خلال محاضرة في هذا الصدد إلى شرح حول البيئة المحلية ومكوناتها وأهم النباتات والأشجار التي تنمو في مختلف البيئات في دولة الإمارات وفوائد واستخداماتها.

بعدها قام أبناء الشهداء يشاركهم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان بغرس مجموعة من الأشجار والنبات المحلية، وتبادل معهم الأحاديث واطمأن على أحوالهم.

وأسهم في المبادرة هيئة البيئة - أبوظبي وشركة «براري» لإضافة لمسة جمالية خاصة على واحة الكرامة التي تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، وشيدت تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.