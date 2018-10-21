بحث التعاون بين «جائزة دبي للقرآن» و«شورى المفتين لروسيا»

المصدر: دبي - البيان

التقى وفد جائزة دبي الدولية ‏للقرآن المشارك في مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم «دورة زايد الخير»، برئاسة الدكتور سعيد عبد الله حارب المهيري، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بالشيخ راوي عين الدين، رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية رئيس جائزة موسكو الدولية للقرآن الكريم، في مكتبه بمسجد موسكو الكبير، حيث جرى بحث التعاون بين الطرفين.

وحضر اللقاء أعضاء وفد الجائزة المهندس سامي قرقاش، عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة العلاقات العامة، وأحمد الزاهد، عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام، وخالد المرزوقي، نائب رئيس وحدة العلاقات العامة، والشيخ على حسن آل علي، عضو لجنة التحكيم، والقارئ وليد المرزوقي، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة.