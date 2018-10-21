مكتوم بن محمد ومحمد بن سعود يحضران حفل زفاف

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله بن أحمد الغرير بمناسبة زفاف نجله عزّان إلى كريمة سلطان بن محمد العتيبة.

كما حضر الحفل -الذي أقيم في مجلس عبدالله الغرير- في دبي مساء أمس الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وسعيد بن محمد الكندي إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وأقارب العروسين.

وقد بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لآل الغرير وآل العتيبة أفراحهم وتمنى للعروسين حياة زوجية مكللة بالرفاء والبنين.

تهنئة

وحضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله أحمد الغرير بمجلسه في دبي، بمناسبة زفاف نجله عزان إلى كريمة سلطان بن محمد العتيبة. وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العريس وأقارب العروسين، وبارك لهم هذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.